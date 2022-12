Lenguado al horno con patatas y champiñones, sencillo y rico

Una forma fantástica de cocinar pescados enteros y sin tener que manipularlos apenas es al horno. Los pescados asados en su punto justo quedan jugosos y sabrosos y por supuesto se genera muchísima menos olor que si se cocinan a la plancha. Además la ventaja de usar el horno es que puedes preparar también la guarnición en él.

Esta receta de lenguado al horno con patatas y champiñones es sencilla y queda muy rico. La guarnición de patatas y champiñones va acompañada con un tradicional majado de ajo y perejil con un toque de limón y también de vino blanco que le sienta fenomenal, potenciando el sabor de todo el conjunto. Como colofón me gusta añadir unas alcaparras, su toque avinagrado queda genial en este plato.

El lenguado es un pescado bastante fino y lo ideal es cocinar uno entero para cada persona. Pide en la pescadería que le quiten las escamas y las tripas y cocínalo con o sin la piel. Personalmente siempre lo hago con piel porque se mantiene mejor su jugosidad y además me gusta comerme la piel, tiene un toque gelatinoso que a quienes nos gustan esas texturas nos encanta.

Si te gusta el lenguado anímate también a preparar el clásico lenguado a la Meunière o Menir, una receta francesa de pescado deliciosa. Y si lo tuyo es cocinar pescados enteros de ración en el horno no dejes de preparar esta fantástica dorada al horno con cebolla, la dorada a la espalda al horno con «pisto» de pimientos asados o la dorada a la sal, un pescado al horno facilísimo. También queda buenísima una buena lubina a la sal con pisto, la lubina al horno con patatas, verduras y setas, jugosa y fácil o esta trucha al horno con jamón, patatas y pimiento, un pescado asado de 10.

Y si prefieres cocinar pescados grandes y al horno de los que se obtienen varias raciones te encantará esta corvina al horno con verduras y setas y aliño de mostaza y alcaparras, la merluza rellena de gambones y setas con bechamel de puerros y albahaca, la merluza al horno con patatas panaderas y cebolla, este mero al horno con patatas, zanahorias y chalotas, el besugo al horno con patatas al vino y limón o el rodaballo al horno con patatas panaderas. Receta de pescado al horno.

Ingredientes para preparar lenguado al horno con patatas y champiñones, sencillo y rico (4 personas):

4 lenguados de ración, cada uno pesará en torno a 300 gr. Pide en la pescadería que les quiten las escamas y las tripas. Personalmente prefiero que le dejen la piel porque al cocinarse queda más jugoso e incluso se puede comer pero también puedes pedir que te la quiten.

12 patatas de tamaño pequeño, las que suelen vender para guarnición.

8 champiñones.

2 cucharadas soperas de alcaparras en vinagre.

2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal.

Aceite de oliva, pimienta negra molida sal.

Perejil fresco para decorar.

Para el majado de ajo: 3 dientes de ajo. 12 granos de pimienta negra. 1/2 cucharadita de postre de sal gruesa. 1 cucharada sopera de zumo de limón. 1 cucharada sopera de vino blanco. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Unas hojas de perejil fresco.



Preparación, cómo hacer lenguado al horno con patatas y champiñones, sencillo y rico:

Empezamos precalentando el horno a 200ºC con calor arriba y abajo. Para preparar el majado pon en un mortero la sal gruesa, la pimienta negra en grano y los dientes de ajo pelados y cortados en trozos. Machaca con el mazo del mortero hasta obtener una pasta cremosa. Añade el zumo de limón, el vino blanco, el aceite de oliva y las hojas de perejil fresco picadas previamente con un cuchillo, mezcla con una cuchara y ya lo tienes listo. Lava muy bien las patatas ya que vamos a cocinarlas con su piel y córtalas en rodajas del mismo grosor. Puedes hacerlo con el cuchillo pero más fácil aún es con una mandolina, así te aseguras de que salen todas iguales. La idea es que sean rodajas finas, tal y como puedes ver en las fotografías del plato terminado. Pon las patatas en una bandeja de horno, con papel de horno debajo para que no se peguen. Por cierto, yo he preparado la receta en esta ocasión con la mitad de ingredientes para solo 2 raciones y por eso las patatas quedan en una sola capa pero al cocinarlas para 4 personas habrá que poner 2 capas de patatas. También ha sido por eso que se han quedado un poco «solas» en la bandeja y después verás que al hornear el lenguado se han dorado de más pero eso con varias capas de patatas no te va a pasar. Pinta las patatas con el majado que habíamos preparado, con ayuda de una brocha de cocina. Introduce la bandeja en el horno a altura media y hornea durante unos 20 minutos. Córtale a los champiñones las raíces y límpiales con un paño húmedo los restos de tierra que puedan tener, córtalos en cuartos y mézclalos en un bol con un poco de aceite y sal. Cuando las patatas lleven 10 minutos horneándose saca un momento la bandeja del horno, reparte los champiñones por encima y vuelve a dejarla en el horno los 10 minutos restantes. Al cabo de ese tiempo vuelve a sacar la bandeja del horno y coloca sobre las patatas los lenguados. Pon la mantequilla en un pequeño recipiente, derrítela durante unos pocos segundos en el microondas y pinta con ella los lenguados por encima. Échales un poco de pimienta negra molida y sal por encima, reparte las alcaparras escurridas por alrededor y vuelve a introducir la bandeja en el horno. Cocina durante 1o minutos y tendrás los lenguados listos a la vez que la guarnición de patatas y champiñones. Si tienes dudas puedes abrir un poco un lenguado y pinchar su carne, si se ve blanca y cocinada estará listo pero si sigue rosada puedes dejarlo cocinándose unos pocos minutos más.

Tiempo: 50 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Reparte en cada plato de los comensales un lenguado y acompáñalo con una ración de patatas, champiñones y alcaparras. Para preparar esta receta con antelación puedes cocinar las patatas y los champiñones unas horas antes y justo antes de servir coloca encima los lenguados y hornéalos. Si te sobra puedes guardarlo en la nevera 2-3 días aunque el pescado y las patatas se irán resecando un poco conforme pase el tiempo.

Es un plato de pescado muy completo, sencillo y resultón. Verás que el lenguado al horno queda muy jugoso y además es fácil de comer gracias a que apenas tiene espinas sueltas y tan solo tienes que retirar la raspa central y poco más. Decide si comerte la piel, personalmente si que me la como porque tiene una textura un poco gelatinosa que me encanta y en conjunto con la guarnición de patatas y champiñones, el aliño de ajo y perejil y el toque avinagrado de las alcaparras está de auténtico… ¡escándalo!

Variaciones de la receta de lenguado al horno con patatas y champiñones, sencillo y rico:

A la vez que asas las patatas puedes añadir rodajas de pimiento rojo o pimiento verde o utilizar otro tipo de setas en vez de champiñones.

El majado de ajo y perejil es un clásico y queda fenomenal pero puedes sustituirlo por otro aliño. Por ejemplo, cambia el ajo y el perejil por una cucharadita de postre de mostaza francesa, verás qué rico queda, y añade alguna hierba aromática como tomillo o romero o incluso ambas, ya sean frescas o secas.

Consejos:

Vigila bien el lenguado en el horno para que no se te pase y así evitar que se reseque. Si lleva la piel es más difícil que eso te pase pero si has decidido cocinarlo sin ella simplemente obsérvalo y si tienes dudas saca la bandeja del horno, si la carne ya está blanca y cocinada está listo y si no es así sigue horneándolo.

Las patatas al final verás que algunas se han dorado un poco de más. Ha sido simplemente porque he cocinado 2 raciones en vez de 4, si hubieran sido 4 habría dos capas de patatas y además los 4 lenguados las habrían cubierto casi por completo. Si tu intención es cocinar solo 2 raciones puedes reducir 5 minutos el tiempo de horneado de las patatas y te quedarán fantásticas.