Lo logramos por Orlando Viera Blanco

En pleno siglo XXI, era de la postmodernidad, la humanidad observa perpleja e impávida pero inmóvil y ausente, como seres humanos son colgados y ahorcados de grúas en plaza pública, mientras otros cuelgan imperturbables en restaurantes exóticos. Torturados languidecen en la tumba o la casa de los sueños bajo asfixia, aislamiento o calada, amparados en el principio de la “autodeterminación” de los pueblos.

Este ha sido el carrusel represivo que ha encarado Guaidó et all. Cada vez que se quiera medir el desempeño de la clase política en Venezuela, tomen en cuenta que muchos han terminado en mazmorras, en el exilio o en el cementerio…

Irán, Venezuela, FIFA y diálogo

Las alianzas internacionales que han sancionado al régimen lo han hecho con rigurosidad y evidencias. Venezuela e Irán no están en una lista negra por falsas imputaciones. Pero las sanciones no bastan. ¿Dónde está la FIFA para elevar su voz e impedir la ejecución de un joven futbolista en Irán? ¿Dónde están los Organismos de tutela del Ambiente o los movimientos de izquierda para proteger la devastación del Arco Minero, la trata de niños y mujeres y la tala indiscriminada en el Parque Imataca de Bolívar?

La negociación en México perdería su leverage político de no existir el G.E., figura constitucional que debe continuar para salvaguardar nuestros activos en el exterior [Citgo, el oro en Londres, defensa en juicios y arbitrajes, sedes diplomáticas] y mantener vigente nuestra lucha. Desmantelarlo sería un delicado error estratégico, diplomático, político y jurídico en favor del régimen. No se trata de defender o mantener al frente a Juan Guaidó. La causa libertadora no es personal.

Se trata de honrar el último bastión constitucional de lucha democrática que confiere el 233 de la CBV y el 350 al G.E. […] Eliminar el interinato sería un acto de incuria constitucional que le dejaría el camino libre al régimen

Las transiciones son pacíficas si nos ponemos de acuerdo

La transición a la democracia es violenta o pacífica dependiendo de la unidad de los grupos de interés y la clase política. Las caídas de las dictaduras en LATAM, como la de Bánzer en Bolivia, Videla en Argentina, Stroessner en Uruguay, Pinochet en Chile, Velasco Alvarado y Morales Bermúdez en Perú o Emílio Garrastazu Médici en Brasil, se alcanzaron por la coherencia política y republicana derivada de la unidad operativa, política, ciudadana y moral de los actores políticos, civiles, corporativos, religiosos o seculares de esas naciones. Esa fue la trascendencia del Pacto de Punto Fijo. Nos ahorró dictaduras diseñadas prêt-à-porter a la usanza del Plan Cóndor. Vivimos una democracia ejemplar mientras otros sufrían en las salas de torturas y caían en fosas comunes.

Entonces es hora de un nuevo pacto de recuperación del Estado. Ese es el rol del G.E y de las primarias. Esa debe ser la etiqueta de consciencia de los partidos políticos. No eliminar la última herramienta jurídica para librar esta desigual pelea. P.J. debe reflexionar sus imposturas y es bueno recordarle al Sr. Borges, que un Gobierno Colectivo, NO está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Bájese de ese pastoreo.

Muy orgulloso, seguiremos de pie…

He tenido el gran honor de haber sido Embajador de mi país en una nación ejemplar, campeón en la defensa de los DDHH como Canadá. Tengo la suerte de haber compartido el Servicio Exterior del G.E. con distinguidos, educados y valientes venezolanos, que representan a la Venezuela digna y preparada que viene.

La lucha no ha sido en vano. Tengo la convicción que con voluntad política, racionalidad y pudor republicano, se impondrá la voluntad sensatez que se antepone al interés personal y partidista.

El cese de la usurpación llegará. No por cese oficioso del usurpador, sino por el cese de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo. ¡Y lo lograremos, victoriosamente!