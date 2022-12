Niña de dos años muere al caer desde un apartamento de Misión Vivienda

Una niña de dos años murió tras caer al vacío desde la ventana del apartamento en el que vivía con sus padres. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, 18 de diciembre, en la torre A del urbanismo de la Misión Vivienda, ubicado en Colegio de Ingenieros, Caracas.

Familiares de la bebé Alison Gutiérrez estuvieron en la morgue de Bello Monte este lunes, 19 de diciembre, para retirar el cuerpo. Aseguran que la madre bajó a entregarle unas llaves a su esposo, que habría salido del apartamento a las 5:00 am rumbo al trabajo y regresó porque se le quedó el manojo.

Cuando la mujer subió no encontró a la bebé en su cama y la buscó por toda el área, también salió al pasillo. Al no hallarla llamó al padre, quien regresó enseguida. Se asomó por la ventana y vio a la bebé en el piso. Allegados no detallaron desde qué nivel del edificio fue la caída.

Ya la niña estaba muerta, por lo que esperaron la llegada de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes levantaron el cadáver y lo llevaron a la medicatura forense.

En junio de este año, un hecho similar ocurrió en otra torre del mismo urbanismo: una niña de cinco años falleció al caer por el hueco de un ascensor que se encontraba fuera de servicio.

Con información de El Pitazo