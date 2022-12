Transportistas aumentaron pasaje mínimo a cinco bolívares

1511249

Caracas.- Algunas líneas de transporte capitalinas decidieron aumentar este martes, 20 de diciembre, la tarifa del pasaje urbano a cinco bolívares, una medida que fue catalogada como un abuso por algunos usuarios, pero que los transportistas definen como necesaria.

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Auto Libres y por Puestos de Venezuela, dijo en una llamada telefónica con El Pitazo que el pasaje de cinco bolívares no soluciona los problemas que enfrenta el transporte público y además considera que esos pequeños aumentos representan un forma gradual de ajustarse a la realidad.

“Cinco bolívares realmente no es nada, debería ser más o menos 0,50 centavos de dólar para que a medida que vaya aumentando el precio de la divisa (se vaya) ajustando la tarifa”, acotó el transportista.

Caracas | Escasez de gasoil pone en aprietos a transportistas en Navidad

Antes de este reciente incremento la tarifa se ubicaba en cuatro bolívares, lo que representa un bolívar menos. Esa medida se aplicó desde el 20 noviembre del 2022, pero sin el aval de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Esta nueva tarifa representa un aumento de 25% en tan solo un mes, es decir, en los últimos dos meses el pasaje mínimo subió 58%, que se divide en: 33% en noviembre y 25% para diciembre.

De ajustarse al planteamiento de los transportistas, la tarifa mínima quedaría en 8,02 bolívares, calculados a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). El grupo aboga porque el incremento sea anclado a dólar y se vaya ajustando en sintonía con las cotizaciones de la moneda norteamericana.

Esto cuesta el pasaje desde Charallave hasta San Cristóbal y Maracaibo

Pasaje sube por alza del dólar

El transportista Montoya indicó que esta alza responde al incremento del dólar que se ha registrado en los últimos días, una situación que los afecta directamente porque los repuestos e insumos son vendidos en dólares.

“Usted va a comprar un repuesto en bolívares y no se lo aceptan e incluso te dicen si no tienes dólares lo dejas allí y como los repuestos no se pudren ni se dañan”, denunció el transportista.

Asimismo, recalcó que ajustar las tarifas es necesario porque se corre el riesgo de que el transporte vuelva a colapsar como ya ha ocurrido en años anteriores, porque los artículos estaban elevados y la tarifa de ese momento no cubría sus necesidades.

Miranda l Aumento del pasaje en los Valles del Tuy reportan usuarios

“No hay como sostener y mantener una unidad de transporte público porque los costos operacionales son extremadamente caros”, añadió Montoya.

Además, explicó que este incremento busca evitar que el gremio de transportistas vuelva al colapso que obligó a los usuarios a movilizarse en carros de carga pesada, también llamados perreras.

“Para prever esa situación lógicamente estamos buscando una vuelta para ir ajustando la tarifa”, dijo el presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puestos.

Puntualizó que los transportistas entienden que para algunas personas será difícil cubrir este precio, pero considera que para solucionar está situación se deben ajustar los salarios de los trabajadores venezolanos y que puedan cubrir los costos de este tipo de servicios.

Katherine DonaGran Caracas

Katherine DonaGran Caracas