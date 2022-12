Hablemos de «Gratitud»

Gratitud es la palabra que me conectó en el 2020, para ser más específicos a mitad del 2020. Estas líneas que les escribo no forman parte de estructura alguna por así llamarlo, decidí escribir sobre la gratitud basado en lo que he podido observar y vivir en carne propia y ajena también. Digo ajena porque me ha tocado compartir espacio con personas diversas en donde he notado la presencia y ausencia de la gratitud.

En primer lugar, ¿qué es la gratitud? Esta palabra significa valoración y estima y fluye desde el interior es decir la gratitud no se desprende por obligación, sino que la misma procede desde la conciencia cuando agradecemos. Gratitud es sinónimo de agradecimiento, reconocimiento, correspondencia. La gratitud no se limita como se menciona anteriormente a decir: “Gracias o muy amable” sino que la gratitud es conectar y agradecer por lo bueno que ha acontecido, es por ello que, para fluir en la gratitud es necesario tener conciencia de en donde estamos poniendo nuestra mirada y que estamos haciendo en nuestra vida.

Entonces, siempre habrá problemas en el ser humano, el tema es cómo los resuelve o qué hace mientras suceden, mientras pensaba en escribir sobre la gratitud dije ¿para qué querrán leer esto? Entonces dije claramente, ¡Querrán leerlo porque no hablaré de conceptos sino de vivencias! Y es por ello que escribo estas líneas. Ahora bien, hace meses en el comedor de la empresa se presentó un caso, escuché a personas decir: “La comida de este comedor no me gusta mucho, antes hacían mas rico la comida, últimamente la comida no me está gustando mucho” Luego de darme cuentas que se estaban quejando simplemente me senté comí y agradecí por la comida porque sé que hay otras empresas donde no hay comedor, aunque el hecho de que la comida no sea perfecta no implica que podamos hacer acotaciones de ella. Pero todo es cuestión de percepción, luego en otro lugar escuché: “Que fastidio el COVID no me deja hacer nada” quedé sorprendido del comentario y pensé: ¿Será que esa persona está totalmente paralizada? No lo sé, simplemente escuché guardé silencio y me retiré…

Al cabo de unos días, me senté a reflexionar y pude llegar a la conclusión de que debemos ser agradecidos por lo que tenemos, ciertamente aspiramos hacia la excelente que bueno es, pero pongamos el ojo bien, sepamos donde lo estamos poniendo, en mi caso aunque la comida no sea perfecta agradecí que estoy comiendo, agradecí que a pesar del COVID-19 estoy laborando, aprendiendo, agradecí porque mis padres tienen vida, agradecí porque a pesar del COVID he podido hacer otras cosas quizá dejé de hacer actividades que antes eran regulares, pero ahora practico mas deporte, me río más, procuro disfrutar cada momento eso sí con la plena conciencia de lo que quiero… Aprendí a mirar las situaciones de la vida desde otras perspectiva, qué tengo que aprender de ello, cómo lo hago, cómo llego allí. Comencé agradecer más, cada detalle, cada regalo, cada invitación a comer, a compartir, a bailar.

De manera tal que, la palabra gratitud se ha convertido mas que en decir “Gracias” en una constante acción que viene desde adentro, gracias Dios porque me has permitido todo lo que hasta ahora he podido alcanzar, de nuestra ecuación no podemos sacar a Dios, El es el Centro, realmente sin El no estaríamos vivos. Aunque, respeto a mis amigos agnósticos y ateos ellos saben que los quiero, pero vamos a tomarnos una taza de café y relajarnos. Aprende agradecer el viaje que tuviste, la comida que degustaste, la bebida que probaste, cuando aprendes a ser agradecido abres nuevas puertas a conexiones maravillosas que de una u otra forma te llevan a otro nivel en donde puedes disfrutar de más. Porque en la medida que disfrutes lo que tengas mas apertura tendrás y habrá para que disfrutes cosas mayores.

También, en lo personal me ha tocado ser agradecido con el internet que no es el perfecto, pero me ha permitido estar comunicado, me ha permitido laborar desde casa. Aprendí a disfrutarme al máximo cada regalo que me dan, de hecho, las personas que me han dado regalos conocen mi reacción y saben cuanto valoro cada detalle. Los detalles significan que te tienen presente, que te estiman y allí es donde entra la gratitud.

La gratitud a su vez, trae una serie de beneficios entre esos tenemos:

Aumenta la sensación de bienestar tanto en quien la siente como en quien la recibe;

Ayuda a disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad;

Favorece la calidad del sueño;

Mejora las relaciones sociales al ser signo del reconocimiento del otro y su impacto positivo en nuestra vida;

Refuerza la autoestima del otro y lo inspira a seguir siendo generoso o amable con otros.

(Extraído de Significación de Gratitud)

Siguen vigentes las palabras de Yaneth Yguaro: “Amados vivamos un día a la vez” “Aprendamos a disfrutar de lo que tenemos y seamos agradecidos” Me llevó tiempo aprender o entender esa frase hasta que… Finalmente me hizo clic…