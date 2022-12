Sabana Grande | Comercio formal e informal compiten por ventas

1511606

Caracas.- El balance preliminar de las ventas en el comercio formal e informal durante el último mes del año es negativo. Esa es la conclusión de comerciantes de ambos sectores que compiten en Sabana Grande, una de las zonas de Caracas a la que acuden consumidores de toda la ciudad capital en la búsqueda de ofertas en los días previos a Nochebuena.

Osmelis Díaz es la encargada de una de las decenas de tiendas de ropa en el bulevar de Sabana Grande. Explicó a El Pitazo que el incremento en la cotización del dólar, tanto en el marcado cambiario oficial como en el paralelo, es uno de los factores que impactaron la actividad comercial del último mes del año con un rezago a cuestas.

«Las ventas han sido muy bajas. La subida del dólar del Banco Central y del mercado paralelo han complicado las ventas, que en sí no han sido como las que tuvimos el año pasado», dijo Díaz a El Pitazo en un recorrido por el sector.

El comercio informal compite con tiendas y establecimientos en el bulevar de Sabana Grande | Foto: Ronald Peña/El Pitazo

En la última semana, el aumento del tipo de cambio oficial, cuya cotización supera los 16 bolívares por dólar, fue de 13,3% en un intento del ente emisor por acortar la brecha con el dólar paralelo, que las autoridades califican de criminal, y cuya tasa roza los 18 bolívares.

«No hay vida este año, la gente no está comprando y las ventas han estado muy bajas», dijo a El Pitazo el encargado de una de las diversas tiendas de calzado quien prefirió no ser identificado.

Rifas navideñas resuelven el bolsillo de los caraqueños

Aunado al incremento del tipo de cambio en las últimas semanas, la inflación no dio tregua a los venezolanos en el cierre del año. Según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la variación de precios en noviembre fue de 22% para un acumulado de 196%.

«Uno trata de conseguir precios accesibles para poder ver qué se puede comprar. La situación no está para nada fácil», explicó José Salazar, un trabajador del sector público -cuyo salario mínimo de 130 bolívares equivale a 8 dólares- quien junto con su esposa, trabajadora independiente, y sus dos hijos recorrieron el bulevar en la búsqueda de las populares ofertas de fin de año.

Consumidores recorren el bulevar de Sabana Grande en la búsqueda de precios accesibles, rebajas y ofertas | Foto: Ronald Peña/El Pitazo

El contexto económico que describen comerciantes tanto formales como informales en Sabana Grande, frontera entre el este y oeste de la ciudad capital, ofrece un contraste con los vaticinios y anuncios del gobierno de Nicolás Maduro en materia económica.

Recientemente ante la Asamblea Nacional electa en 2020, la ministra de finanzas y también vicepresidenta, Delcy Rodríguez, presentó algunas cifras sobre la economía venezolana, entre las que destacan las del crecimiento económico en el primer y segundo trimestre de 2022, que el BCV calcula en 17,04% y 18,70%, respectivamente.

Por su parte, el OVF calcula que el crecimiento económico en el primer trimestre del año fue de 15,9%; en el segundo, de 14,9% y en el tercero, de 9,8%; lo que implica un ritmo en claro descenso.

A mediados de noviembre, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, señaló que la desaceleración económica que se registró a partir del tercer trimestre del año y que se extendió hasta el inicio del último, fue un impulso para que una parte del sector participara en el tradicional día de rebajas conocido como Black Friday.

Competir en la recta final del año

La variedad de mercancía que los caraqueños pueden conseguir en Sabana Grande como parte de la oferta del comercio informal, cuyos puestos abarcan todo el bulevar hasta Chacaíto, incluye equipos de sonido, zapatos, perfumes, ropa para damas, niños y caballeros, juguetes como patinetas, monopatines y muñecas hasta combos de ollas, cuyos precios oscilan entre 5 dólares y 35 dólares.

Algunos comerciantes informales incluso optan por los populares remates y venden toda la mercancía por 5 dólares, principalmente ropa, una medida que atrae a consumidores.

Desde el comienzo del bulevar hasta Chacaíto puestos de comercio informal abarcan el recorrido de consumidores caraqueños | Foto: Ronald Peña/El Pitazo

Aunque la diferencia de precios en la mercancía que se consigue en tiendas y en puestos en el bulevar no es amplia, condiciones como el pago de impuestos y el costo de reposición de productos, así como el pago de proveedores, son factores que los comerciantes formales destacan al referirse a lo que consideran una competencia desigual.

«Es grave porque hay mucha variedad de mercancía afuera con una diferencia de precios y también de condiciones», advirtió Osmelis Díaz.

Caracas | Escasez de gasoil pone en aprietos a transportistas en Navidad

«Habría que preguntarles a las autoridades por qué permiten que esto pase; que los dejan instalarse de esa manera», dijo la encargada de un comercio de ropa y calzado quien prefirió no identificarse.

Las rebajas y promociones son parte de la variada oferta del comercio informal en Sabana Grande | Foto: Ronald Peña/El Pitazo

Albert Gómez, un joven comerciante informal de Sabana Grande que vende su mercancía allí desde hace dos años, explicó a El Pitazo que son conscientes de la situación que el comercio formal califica de competencia desleal.

«También queremos trabajar y tratar de ganar algo en una dura situación como esta. Hay muchos puestos, obviamente la gente ve eso, pero las ventas no han sido las mejores», dijo Gómez en su lugar de venta de ropa deportiva como pantalones, franelas y suéteres, cuyos precios varían de entre 5 dólares, 10 dólares y hasta 15 dólares por prenda de vestir.

Ropa, calzado y equipos de sonido son parte de la oferta del comercio informal en el bulevar de Sabana Grande | Foto: Ronald Peña/El Pitazo

Así como el comercio formal advierte sobre el impacto del incremento del tipo de cambio en las ventas de cierre de año, los informales también recalcan que la brecha en las cotizaciones de los mercados cambiarios genera pérdidas y es un factor distorsionante.

«Es imposible vender a la tasa del BCV cuando el paralelo está muy por encima de eso. Es pérdida para nosotros; así no puedes recuperar lo que inviertes», añadió Gómez.

De acuerdo con cálculos de la firma consultora Ecoanalítica, la variación de precios en bolívares en lo que va de 2022 es de 200%, mientras que en dólares se sitúa en 50% con respecto a 2021.

Jesús Abreu MenaGran Caracas

Jesús Abreu MenaGran Caracas