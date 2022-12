Gobierno relega a sectores populares en entrega de pernil

El 1 de diciembre el gobernante Nicolás Maduro celebró la llegada de la Navidad, pero no anunció, como en otras ocasiones la repartición de pernil en zonas populares. Días después, a través de las redes sociales, se conoció que los trabajadores públicos comenzaron a recibir la proteína porcina

A escasos días de acabarse la temporada navideña el gobierno de Nicolás Maduro parece haber olvidado a las zonas populares en la entrega del tan anhelado pernil y el combo hallaquero. Mientras que en otros años se alardeaba con bombos y platillos la asignación de la proteína porcina a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), en este 2022 se privilegió a los trabajadores de la administración pública.

Expertos consultados por TalCual para el trabajo Gobierno reduce beneficios sociales «a la calladita» infirieron, basándose en los datos arrojados por el últimos estudio de la Encuesta Sobre las Condiciones de Vida (Encovi), que desde el Ejecutivo se ha reducido la periodicidad en la distribución de los alimentos de los CLAP, pero no ha detallado bajo qué criterios se han ejecutado estas medidas o las razones por las que se aplicaron este año.

*Lea también: Al menos 20 rescatistas de Las Tejerías están diagnosticados con histoplasmosis

El 1 de diciembre Maduro celebró, vía Twitter, la llegada de la Navidad. «Llegó el mes más bonito del año, diciembre de cantos, aguinaldos y alegrías, con el aroma y el sabor de la hallaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina. Es el mes de la renovación de la fe en Cristo nuestro Señor. ¡Que la felicidad reine en todos los hogares venezolanos!», escribió en la red social, olvidándose de los anuncios del pernil.

Días después de la publicación del mandatario, a través de redes sociales, se evidenció que a trabajadores de la administración pública como del Bolivariana de Puertos, del aeropuerto, Petróleos de Venezuela, Vicepresidencia y otros entes del gobierno sí les dieron las proteína porcina.

14 de diciembre y no se ve movimiento de la jefa del clap anotando para el pernil — Vic ☃️❄️ (@VicM0217) December 14, 2022

El 19 de diciembre se pudo conoce que a trabajadores de Pdvsa le hicieron entrega de perniles, aunque estos estaban descompuestos, según denuncias realizadas en redes sociales.

«Como limosneros tratan al personal de Pdvsa en Morichal, que falta de respeto para el personal y nadie dice nada ¿Quién defiende al trabajador?», dijo uno de los trabajadores, que no se identificó, en un video que circula en las redes sociales.

El gobierno también destinó perniles para trabajadores de Pdvsa en Anzoátegui. Sin embargo, el 20 de diciembre el camión donde se trasladaban los productos se volcó y dejó al personal con las manos vacías. El accidente ocurrido en la vía cerca de la localidad de Cantaura, municipio Freites de Anzoátegui, no dejó lesionados, pero la carga de perniles quedó esparcida por lo ancho y largo de la carretera, lo que fue aprovechado por los moradores de poblaciones cercanas para sustraerlos y llevar a sus casas.

Cuando aparecieron funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y de otros cuerpos de seguridad, ya el alimento cárnico había desaparecido. Los pobladores reconocieron que esa carretera Anaco- Cantaura ha tenido muchos problemas, este año, con el colapso de varios de sus tramos.

ENTREGABAN UN PERNIL DE 5 A 6 KILOS PARA EL PUEBLO POR CADA FAMILIA, MUCHO MENOS EL CLAP NO HA ENTREGADO COMBO HALLAQUERO SI NO SABIA POR CADA FAMILIA VENEZOLANA METER EL OJO PELAOOO 🧐🧐🧐🧐🧐…. — MORILLOJESUS (@MORILLOJESUS82) December 14, 2022

El miércoles 7 de diciembre trabajadores del puerto de Vargas sí recibieron el pernil sin tener que pagar algún costo. Trabajadores de la compañía detallaron a TalCual que al momento de la asignación habían piezas de hasta seis y siete kilos. En Las Lluvias, un barrio ubicado en la misma entidad, los integrantes del CLAP no han sido notificados sobre la llegada del pernil, pese a su cercanía con el terminal marítimo.

En redes sociales se han evidenciado denuncias de los ciudadanos ante el silencio del Estado. «Presidente bendiciones para usted, quiero informar que la bolsa de CLAP en Cabimas solo trae cuatro harinas, tres arroz pasta larga, una azúcar, una sardina, sin aceite, café, sin pernil o pollito. Gracias feliz navidad para usted que tiene todo y el sueldo no alcanza Dios le bendiga», escribió Josefina Barrios, usuaria de la plataforma.

…Claro Vale…bien resuelta es la CAJA clap de PDVSA todos los Productos de POLAR … les dieron hasta una CESTA navideña…mas unos cuantos Bs. en CestaTicket … Pernil de como 4 Kilos… todo eso es POQUITO…al Pensionado IVSS bs. 130 y van que CHUTA… patria patria patria https://t.co/JKvT7F3BIc — Bamkaman (@bamkaman) December 20, 2022

«Igual que los bonos y lo mismo que no se sabe quiénes son los felices compradores de los dólares baratos del Banco Central. No conozco a nadie que haya recibido tantos bonos anunciados, bolsas CLAP y mucho menos pernil. Si no tienen ni para compensar la devaluación de pensiones», escribió, por su parte María Montaña.

De acuerdo con Trino Márquez , sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ha quedado en evidencia que se ha privilegiado a la región central en la asignación de los beneficios sociales, aunque en esta navidad no hay reportes de recepción de perniles en zonas populares de la capital.

Infociudadanos de zonas como La Candelaría o El Paraíso, aseveraron a TalCual que para el 20 de diciembre desde los consejos comunales no había información alguna sobre entrega de perniles.

Hasta el año 2020 el gobierno de Maduro vendió la pierna de cerdo a quienes recibían las bolsas CLAP a precios subsidiados. De acuerdo con una nota levantada por El Pitazo el algunas zonas populares ciudadanos ven probable que Maduro apruebe un bono que sirva de ayuda para comprar esta proteína en el mercado, como lo hizo en 2021, cuando el Gobierno otorgó un bono navideño de 46 bolívares (10 dólares) para la compra del pernil a través del Sistema Patria. Entonces, un kilo de esta carne oscilaba entre 5 y 6 dólares en el mercado tradicional. Buenas tardes presidente que pasó con el pernil y la bolsa clap el combo hallaquero para durigua que paso ya que la especulación no se aguanta te vas a kedar solo en Venezuela nos vamos por la subida del dólar — maria montaña (@mariamo00789998) December 15, 2022

– 582