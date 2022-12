Vetan a ‘Salt Bae’ en un importante evento deportivo en EE.UU. por sus travesuras en la final del Mundial

Los organizadores del torneo estadounidense de fútbol U.S. Open Cup han prohibido al famoso chef turco Nusret Gokce, más conocido como ‘Salt Bae’, asistir al próximo evento estelar de ese campeonato, debido a su polémico comportamiento durante la celebración de la selección de Argentina tras ganar la Copa del Mundo de Catar 2022.

«Salt Bae queda excluido de la final del U.S. Open Cup de 2023», comunicó este miércoles el organizador del torneo a través de su cuenta oficial de Twitter. El U.S. Open Cup es un campeonato equivalente a la Copa del Rey de España o la Copa México.

Gokce fue muy criticado por su comportamiento después de la final del Mundial, puesto que se encontraba en la cancha del estadio Lusail, persiguiendo a los jugadores de la Albiceleste para fotografiarse con ellos, jaloneando a Lionel Messi para posar juntos ante las cámaras e incluso sosteniendo el trofeo, esto último, al parecer viola las reglas de la FIFA.

¿Trato especial de la FIFA para el chef?

«Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos del mundo y un icono de valor incalculable, el trofeo original de la Copa del Mundo de la FIFA solo puede ser tocado y sostenido por un grupo muy selecto de personas, que incluye a exganadores del Mundial y los jefes de Estado», aclara la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado.

El trofeo original, elaborado en oro macizo, se entrega a los ganadores del campeonato únicamente para la celebración en el estadio. Después la copa se devuelve a la FIFA, y a la selección vencedora se le otorga de forma permanente una réplica enchapada en oro, que lleva grabado el año, la nación anfitriona y el país ganador.

‘Salt Bae’ es amigo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero no se ajusta a ninguno de los criterios del ente rector del fútbol mundial y, por lo tanto, estaría en contravención de dichas normas. El chef turco incluso tenía una acreditación oficial de la FIFA, lo que genera cuestionamientos sobre un trato especial para las personas cercanas a Infantino, reporta el diario británico The Times.

