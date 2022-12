Aumento de precios de alimentos en diciembre asusta a caraqueños

1512371

Caracas.- Desconcierto y miedo son algunos de los sentimientos y sensaciones que los caraqueños expresan al momento de sacar cuentas ante los precios de los alimentos en las últimas semanas, cuya variación de costos en el cierre del año llegó a 196 %, de acuerdo con cálculos de noviembre del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

Desde mediados de noviembre, con una inflación de 22 % según el OVF, hasta lo que va de diciembre, los precios de los alimentos en bolívares aumentaron entre 47 % y 55 %, de acuerdo con cálculos basados en los costos de productos registrados en la Canasta El Pitazo.

El incremento en las cotizaciones cambiarias en las últimas semanas, tanto oficial como paralela, impactan los costos de los alimentos y representan una cadena de devaluación para el mermado salario mínimo y pensiones, de 130 bolívares o poco más de 7 dólares, según el tipo de cambio oficial, de 16,56 bolívares.

Según la firma consultora Ecoanalítica, la volatilidad del tipo de cambio paralelo se aceleró de manera significativa en noviembre, cuando registró un incremento de 0,6 puntos porcentuales con respecto al mes de octubre.

«La fluctuación de la tasa oficial de noviembre fue inferior a la del paralelo, ubicándose 1,3 pp. por debajo de esta», detalló la consultora en redes sociales.

#ElDato La volatilidad del tipo de cambio paralelo se aceleró de manera significativa en noviembre, con un aumento de 0,6 pp. respecto al mes previo. Por su parte, la fluctuación de la tasa oficial de noviembre fue inferior a la del paralelo, ubicándose 1,3 pp. por debajo de esta — Ecoanalítica (@ecoanalitica) December 19, 2022

En el contexto inflacionario del país, el costo de la cesta navideña, conformada por 19 productos y 7 rubros (ensalada de gallina, dulce de lechosa, frutas navideñas, 50 hallacas, pernil, pan de jamón y panettone) equivale a 427,36 dólares, de acuerdo con los cálculos de noviembre del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

«Los precios de la comida en general asustan, ya no solamente los ingredientes para las hallacas. Lo que nos viene en 2023 no será fácil y eso me da miedo», explica José Torrealba, de 62 años, quien administra su propio negocio de venta de repuestos automotriz en el suroeste de Caracas.

El costo de preparar 50 hallacas equivale a 89 dólares, según estimaciones del Cendas-FVM en noviembre, cuando el tipo de cambio oficial estaba por debajo de los 15 bolívares por dólar.

De acuerdo con Ecoanalítica, el costo de producción de una hallaca aumentó 15,9 % en 2022 con respecto a 2021.

«No se puede pensar en hallacas este año, es imposible con los precios de los ingredientes. ¿Quién puede pensar en preparar si quiera 10 hallacas con una pensión, una jubilación o un salario mínimo en este país?», explicó a El Pitazo Héctor Rojas, un jubilado de la administración pública, residente del suroeste de la capital quien, detalló, sobrevive con las remesas que sus hijos y nietos envían desde Estados Unidos.

En mercados municipales del suroeste de la ciudad capital, el precio del kilo de pernil varía de entre 7,50 dólares y hasta 9,50 dólares; mientras que el precio del kilo de pollo entero oscila entre 4 dólares y 4,50 dólares. En el caso de la carne, el costo del kilo de bistec de ganso varía entre 6,50 dólares y 7 dólares.

El kilo de queso blanco duro se consigue en mercados municipales del suroeste de Caracas en un costo equivalente a 5 dólares, mientras que el precio del cartón de huevos se ubica en 6,50 dólares.

En noviembre, el costo de la canasta alimentaria familiar se situó en 475 dólares, un incremento de 30,5 % con respecto a octubre, de acuerdo con el Cendas-FVM. Los venezolanos requieren al menos 40 salarios mínimos mensuales para poder adquirirla.

«No se puede vender a precios por debajo de lo que se ve hoy porque los proveedores usan la tasa del dólar paralelo, no la del BCV que es la que tenemos que usar nosotros para la venta», explicó un comerciante del suroeste de la ciudad.

El socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, advirtió sobre la preocupación que generan los niveles de inflación en las últimas semanas de diciembre. «Reflejando que la posibilidad de un nuevo ciclo hiperinflacionario no es descabellada, con todo lo que eso implica, especialmente para la gente», escribió el economista en su cuenta recientemente.

Los datos de la inflación semanal en Venezuela de las últimas 3 semanas son preocupantes, reflejando que la posibilidad de un nuevo ciclo hiperinflacionario no es descabellada, con todo lo que eso implica, especialmente para la gente. — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) December 19, 2022

Jesús Abreu MenaEconomía

