La polémica descarga de Marian Valero contra las hermanas Schwarzgruber

La actriz venezolana Marian Valero, quien es conocida por interpretar personajes en culebrones nacionales, recientemente, le dio hasta con el “tobo” a las hermanas Schwarzgruber, Erika y Patricia, ya que según ella utilizaron a un animal como un objeto.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores un video en el que criticó el bazar organizado por las mujeres, quienes rifaron un cachorro como premio de consolación.

Ante esto, Marian Valero no calló ante lo ocurrido, pues considera que los animales son seres que sienten por lo que no merecen ser tratados como objetos.

“No son juguetes, no son objetos, no son cosas que se regalan ni cosas que se rifan. No permitamos que los seres humanos sigamos viendo a los animales como objetos. ”, Comentó la criolla.

Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar en el material audiovisual de la venezolana, pues aseguran que sus palabras son acertadas.

“Totalmente de acuerdo contigo. No al maltrato animal”, “Estamos totalmente de acuerdo contigo, en lo que te podamos ayudar nos avisas”, “Totalmente de acuerdo pena deberían de darle qué les pasa a esas mujeres”, “ Te felicito por visibilizar y darle voz a los animalitos”, “ Súper bien dicho”, fueron algunos de los mensajes de apoyo por parte de los usuarios de la red social de la camarita.

