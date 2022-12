Las películas más premiadas y más vistas de 2022 – El Diario

El poder del perro, Duna y CODA fueron algunas de las películas más nominadas y premiadas del año 2022. Además, Hombre Gris es la cuarta película más vista en Netflix en sus primeros 28 días con 253.870 millones de reproducciones. La canción de la cinta de James Bond, No time to die, es una de las más galardonadas del año con al menos 20 premios | Foto: EFE

Al igual que en 2021, en 2022 se continuó reanudando la presencialidad en los principales eventos del cine. Este año se premió a las películas más destacadas de la industria cinematográfica en el mundo y a diferencia de años anteriores, no existió una tendencia de una sola cinta que se llevara la mayoría de los premios.

La mayoría de las producciones se produjeron en 2021 y se estrenaron hasta parte de 2022. Además, el éxito no solo se tradujo con una estatuilla, sino también en el apoyo de las audiencias, quienes vieron sus filmes principalmente en plataformas de streaming.

El poder del perro

En El Diario te presentamos un resumen con las producciones más premiadas y más vistas de 2022.

Los premios Oscar, la ceremonia más importante de la industria del cine que se llevó a cabo el 27 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles (Estados Unidos), dejó a Duna, de Denis Villeneuve, con seis estatuillas en Mejor Edición de Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía.

Otras de las más premiadas con un Oscar fueron CODA, de Sian Heder, al ganar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Adaptado. Por otra parte, Los ojos de Tammy Faye, de Michael Showalter, con Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Actriz. El poder del perro, la más nominada de la edición (12 categorías) y que se estrenó en Netflix, solo ganó el premio a Mejor Dirección por el trabajo de Jane Campion.

Duna

Las cintas más premiadas en los Globos de Oro

Los Globos de Oro, el primer premio que se entregó en 2022 en la industria del cine y la televisión, se llevó a cabo el 9 de enero en el Hotel Beverly Hilton en California. Debido al boicot por denuncias de falta de diversidad y corrupción, se realizó sin transmisión en televisión y sin alfombra roja.

La película más galardonada fue El poder del perro, con tres premios: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto. Will Smith se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor, al igual que el Oscar en la misma categoría por la película Rey Richard: una familia ganadora. Encanto, al igual que en los premios Oscar, se llevó el premio a Mejor Película Animada, lo que la convirtió en una de las cintas animadas más exitosas del año.

Los filmes más premiados de los Critics’ Choice Awards

Los Critics’ Choice Awards se realizaron en Los Ángeles el 13 de marzo de 2022 en el Fairmont Century Hotel Plaza Hotel. El Poder del Perro ganó cuatro premios, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Fotografía. Cruella, la película de Disney, ganó en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, al igual que el Oscar y el premios de la Academia Británica de Cine (Bafta).

Otros filmes premiados fueron Belfast, que ganó Mejor Actor, por el papel de Jude Hill, Mejor Reparto, Mejor Guion Original. Duna se llevó la estatuilla a Mejor Diseño de Producción, Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora por el trabajo de Hans Zimmer, quien ya tiene varios Oscar en su haber por su trabajo musical.

CODA

Premiaciones extranjeras del cine

Algunos de los premios más destacados fuera de América son los Bafta. Este año se realizaron el domingo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres con El poder del perro como la película que se llevó las estatuillas más importantes: Mejor Película y Mejor Dirección. Duna fue la más galardonada: Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales.

La película que representó a Japón, Drive My Car, de Haruki Murakami, se llevó el premio a Mejor Película de Habla no extranjera. La cinta japonesa, además, fue una de los filmes extranjeros más exitosos del año, al ganar también el Oscar en la misma categoría y tres premios en el Festival de Cine de Cannes de 2021.

Los Premios Goya son otros de los más aplaudidos en idioma español. Se realizaron en el Palacio de las Artes Reina Sofía en Valencia (España) y la película El buen patrón fue la más galardonada con seis premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. En la categoría Mejor Película Iberoamericana, que premia lo mejor del cine hispanohablante, ganó La Cordillera de los Sueños del chileno Patricio Guzmán.

Will Smith no podrá asistir a la ceremonia de los Premios Oscar en los próximos 10 años

Las triunfadoras en el Festival de Cine de Cannes 2022

El Festival de Cine de Cannes se llevó a cabo en Francia entre el 17 y el 28 de mayo. Durante el evento, que premia al cine en todo el mundo, también se exhibieron películas y proyectos venezolanos. Es, además, el festival que da pie a los favoritos a ser nominados a las premiaciones en el primer semestre de 2023.

Los ganadores de la Palma de Oro, el más importante, fue Triangle of Sadness, de Ruben Ostlund. El Gran Premio lo obtuvo Stars at Noon, de Claire Denis y la película Close de Lukas Dhont. La Cámara de Oro la obtuvo Gina Gammell y Riley Keough por War Pony. El Premio del Jurado lo ganó Eo, de Jerzy Skolimowski, Le Otto Montagne de Charlotte Vandermeersch y Felix van Groeningen.

El Mejor Director del festival fue Park Chan-Wook, por la película Decision to leave. El Mejor Guion fue Boy From Heaven y la Palma de Oro a Cortometraje fue para The Water Murmurs. En el apartado de actores, los galardonados fueron: Zar Amir Ebrahimi por Holy Spider y Song Kang-ho por Broker.

Otros premios de música y actuación para las películas destacadas de 2022

No time to die, de la cantante estadounidense Billie Eilish se convirtió en la canción para una película más galardonada del año. El tema obtuvo al menos 20 premios, incluyendo el Oscar, el Globo de Oro y el Grammy a Mejor Canción Original para un filme.

El tema escrito por Billie Eilish y su hermano Phineas O´Connell forma parte de la película sobre James Bond, No Time To Die. Eilish una de las artistas más jóvenes en ganar un Oscar y la primera nacida en el siglo XXI. Además, con la estatuilla de la Academia para la canción, se convirtió en la tercera consecutiva para las cintas de Bond, luego de Skyfall de Adele (2012) y Writing’s on the Wall de Sam Smith (2015).

Los actores también premiaron el talento de sus colegas en el cine en Los Screen Actors Guild Awards (SAG) que se llevaron a cabo el 27 de febrero. Will Smith se llevó el premio a Mejor Actor; Jessica Chastain a Mejor Actriz por su papel en Los ojos de Tammy Faye. Ambos ganaron un Critics’ Choice por sus actuaciones destacadas. Los actores de CODA ganaron el SAG a Mejor Elenco en una Película.

Avatar: la forma del agua

Las películas más vistas y con mayor recaudación en 2022

El Hombre Gris es la cuarta película más vista en Netflix en sus primeros 28 días con 253.870 millones de vistas y es, junto a El Proyecto Adam en quinto lugar con 233.160 millones de vistas, las únicas cintas estrenadas en 2022 que figuran dentro del top 5.

El filme Pinocho del cineasta Guillermo del Toro es uno de los mejores estrenos de 2022 en la plataforma de streaming más popular del mundo. Además, es una de las favoritas para triunfar en la categoría de Mejor Película Animada de los Premios Oscar 2023, cuando ya recibió nominaciones a los Globos de Oro 2023.

Las películas más taquilleras de 2022 fue Top Gun: Maverick, con un total de recaudación mundial de 1,4 millardos de dólares. Le sigue Jurassic World: Dominion (1 millardo de dólares), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (955 millones de dólares), Minions: The Rise of Gru (939 millones de dólares) y Black Panther: Wakanda Forever (786 millones de dólares).

El 2023 iniciará con la primera ceremonia de premiación del cine y la televisión, los Globos de Oro, que anunció sus nominados a principios de diciembre de 2022. Además de la cinta de Guillermo del Toro, también figuran otras destacadas como Avatar: The Way of Water, Elvis, Los Fabelman, Tar y Top Gun: Maverick, que buscarán ganar en la categoría Mejor Película.

