Vecinos viven en zozobra por tanta inseguridad en La Guardia

Los robos a diario es la demostración real de la inseguridad en La Guardia, municipio Díaz. La situación resulta preocupante para los habitantes de esta población, quienes ya están cansados de solicitar patrullaje permanente.



Son varias las bandas que están haciendo de las suyas y caminan libremente por las calles sin recibir castigo por la justicia. Cuentan los pobladores que los delincuentes aprovechan las horas de la madrugada para meterse en las casas, amarran a las víctimas y se llevan hasta la comida que consiguen en la nevera.

Doris Hernández, residente de La Guardia, dice que esta problemática siempre ha existido. “Cuando pasa algo grave es que mandan a los cuerpos de seguridad hacer recorridos, de resto aquí no hay quien vele por la seguridad del pueblo”.

Señala que hace más de dos semanas le quitaron el teléfono cerca del estadio de La Guardia. Ella iba acompañada en el momento en que salieron dos hombres con capucha y la amenazaron con un cuchillo.

“Ya era un poco más de las siete de la noche. Yo me regresaba a la casa y me llevé ese gran susto. Los hombres salieron del monte que está por la pasarela del estadio”, agregó.

Los habitantes de La Guardia también opinan que hace falta más alumbrado en las calles, porque la oscuridad se presta para muchos actos.

Ernesto Zabala, residente de la localidad, manifestó que no hay justificativo para no ponerle un paro a la delincuencia en la comunidad.

“Quien roba no tiene derecho a perdón, porque el que roba está consciente del daño que está haciendo, y si lo hacen por hambre hay muchas formas de conseguir el dinero”, agregó.

Para la comunidad no es nada fácil llevar una vida sin temor, sin miedo a que los maten dentro de sus propias viviendas, y que nadie haga nada.

Critican que los cuerpos de seguridad no se dedican a investigar como antes para ir acabando con la delincuencia en el estado. Hacen un llamado a las autoridades competentes a que tomen acciones y garanticen verdaderamente la seguridad a la población.

¿Al problema de Inseguridad en La Guardia se le suma otro?

La limpieza de las quebradas sigue siendo necesaria en las comunidades de la población de La Guardia. En estos días de lluvia la maleza ha crecido mucho y en ella se desarrollan y se esconde gran cantidad de animales que luego se meten a las viviendas más cercanas, como es el caso de los mosquitos.