14 canciones emblemáticas para celebrar Navidad – El Diario

Las interpretaciones de “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey o “Mi burrito sabanero” de La Rondallita son algunos de los temas musicales icónicos que a lo largo de los años se han convertido en canciones para celebrar las festividades navideñas en Venezuela y otras partes del mundo

La Navidad es una de las festividades más celebradas en el mundo. Además de conmemorar el 24 y 25 de diciembre con alimentos tradicionales o regalos, millones de personas en acompañan la celebración con música. Temas musicales como “All I Want For Christmas Is You” interpretado por Mariah Carey se convirtieron en temas navideños icónicos sin importar el paso del tiempo.

En El Diario te presentamos el origen de 14 canciones emblemáticas con las que se suele celebrar la Navidad.

1. “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey

“All I Want For Christmas is You” de la cantante estadounidense Mariah Carey se estrenó el 29 de octubre de 1994 como sencillo principal del cuarto álbum de la artista, Merry Christmas. La canción pop navideña se ha convertido con el paso de los años en una de las más importantes para celebrar la Navidad.

Con la canción, Mariah Carey se convirtió en la tercera artista en tener tres canciones en el número 1 durante al menos 10 semanas en la lista Billboard. Empezó a liderar la lista Hot 100 en 2017, año en que logró superar los 60 millones de ganancias. Según The Rolling Stone es la cuarta mejor canción navideña de rock and roll.

https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY

2. “El burrito Sabanero” de La Rondallita

“El burrito Sabanero” de La Rondallita se estrenó en 1972 y es considerado una de las mejores canciones de navidad según la revista Billboard, ocupando el puesto 96. La escribió el compositor venezolano Hugo Blanco y la interpretó la banda infantil. La voz principal del tema es de Ricardo Cuenci, quien tenía 8 años de edad cuando se estrenó el tema.

La canción ha sido versionada por cantantes como Juanes, en 2006, la cantante estadounidense Adrienne Houghton, en 2017, o el español Aloe Black en 2018. Es uno de los villancicos venezolanos más reconocidos en el país y varias partes del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=xYX6pS3TvcU

3. “Feliz Navidad” de José Feliciano

La canción “Feliz Navidad” de José Feliciano se estrenó en 1970. Mezcla el inglés y el español para celebrar la época del año. Según la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, es la canción 15 en la lista de 25 canciones navideñas más populares de Estados Unidos. Ha sido reversionada a lo largo de los años por cantantes como Andrea Bocelli, Celine Dion y Laura Pausini.

https://www.youtube.com/watch?v=N8NcQzMQN_U

4. “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms

“Jingle Bell Rock” del cantante Bobby Helms se estrenó en 1957. A pesar de su antigüedad, es una de las canciones que se ha viralizado en TikTok para publicar videos, siendo utilizada en más de 1,8 millones de videos. Ha aparecido en películas como Mean Girls (2004) y ha sido interpretada por cantantes como Laura Pausini.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0ajuTaHBtM

5. “Cantares de Navidad” de Billo´s Caracas Boys

“Cantares de Navidad” de la orquesta venezolana Billo’s Caracas Boys, o “Navidad que vuelve”, como también se le conoce, se estrenó en 1965 con el disco Fin de año, en donde figuran otros temas icónicos de la banda como “Año nuevo” y “Cantemos con Alegría”. La canción es una de las más escuchadas en diciembre en Venezuela y Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=xUbLMGxa_cI

6. “Corre caballito” de Serenata Guayanesa

“Corre caballito” es uno de los aguinaldos más reconocidos de la agrupación venezolana Serenata Guayanesa. Su origen es desconocido, pero la canción se estrenó en 1995 en el disco Aguinaldos populares venezolanos de la banda. Se dice que en el siglo XX el párroco de Ciudad Bolívar Monseñor Constantino Maradei lo transmitió a sus feligreses. También ha sido interpretado por la caraqueña Nancy Ramos, versión que ha sido mayormente difundida en las plataformas.

https://www.youtube.com/watch?v=pVzT4nRlfG8

7. “Last Christmas” de Wham!

“Last Christmas” del dúo británico Wham! es una canción que se estrenó en 1984. Al igual que otros temas, es uno de los que ha estado viral en TikTok y ha sido usado en más de medio millón de videos. Ha sido versionada por Ashley Tisdale y por Cardi B.

https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI

8. “It’s beginning to look a lot like Christmas” de Michael Bublé

“It’s beginning to look a lot like Christmas” es un tema musical navideño que se estrenó en 1951 por Meredith Wilson y ha sido interpretada por otros artistas contemporáneos como Perry Como y el trío The Fontane Sisters. La balada navideña de jazz y pop más conocida recientemente se estrenó el 18 de noviembre de 2012 y la versionó Michael Bublé.

https://www.youtube.com/watch?v=QJ5DOWPGxwg

9. “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee

“Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee, la canción es otra de las canciones antiguas que se convirtieron en virales en TikTok. Ha sido utilizada en más de 700 mil videos. Se estrenó en 1958 y en 2008 celebró 50 años de estreno como una de las canciones navideñas más exitosas en el mundo.

10. “Tun Tun, quién es”

“Tun Tun, quién es”, es uno de los aguinaldos más recordados por los venezolanos, principalmente entre niños y niñas.

https://www.youtube.com/watch?v=FVPiIOwhLLQ

11. “Niño lindo”

“Niño lindo” es otro de los villancicos venezolanos cantandos entre la población infantil. Es uno de los temas que fue recogido por el músico Vicente Emilio Sojo en el siglo XX y que posteriormente fue difundido por sus discípulos.

https://www.youtube.com/watch?v=Ji6HOHD6xS0

12. “Si la virgen fuera andina”

“Si la virgen fuera andina” es uno de los temas que busca venezolanizar la historia de la virgen María, José y el nacimiento del niño Jesús, que se conmemora cada 25 de diciembre.

https://www.youtube.com/watch?v=YEshvgNH6e0

13. “En estas navidades” de Los Hermanos Rosario

El merengue de la agrupación dominicana Los Hermanos Rosario es uno de los temas más bailados en las fiestas venezolanas. Desde 1976, los temas del grupo son aplaudidos en distintas tribunas del país, de Caribe y otras partes del mundo debido al ritmo.

https://www.youtube.com/watch?v=0Jpppk8Wy6U

14. “Feliz Navidad” de Tito el Bambino

“Feliz Navidad” de Tito el Bambino pertenece se estrenó en 2009. Es uno de los temas navideños que mezclan el género urbano con los ritmos tropicales. Al igual que otras canciones, se ha vuelto uno de los temas mencionados en redes sociales y otras plataformas.

https://www.youtube.com/watch?v=Q44YYxt8mH4

