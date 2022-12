Caraqueños adelantan las compras de enero para sortear la devaluación

1512536

Por: Mairen Dona y Katherine Dona

Faltan solo horas para celebrar la Nochebuena y en las calles de Catia, en Caracas, abundan las personas que retrasaron las compras, grandes y pequeñas, mientras se abren paso en un mercado abarrotado de vendedores informales. Afirman que buscan los mejores precios.

Comprar las hojas para las hallacas, la carne, el cochino y los aliños para preparar el guiso fueron las prioridades de los caraqueños que se acercaron la tarde del viernes, 23 de diciembre, a este popular mercado, constató el equipo de El Pitazo.

«Los precios subieron demasiado, no entiendo cómo un kilo de pimentón puede estar en 70 bolívares, pero eso es solo una parte, porque lo peor son las aceitunas, alcaparras y pasitas, que están por encima de 5 dólares», afirmó Doris Sánchez.

Los venezolanos unen fuerzas para no perderse la cena navideña

Aunque la mayoría de las personas consultadas hacían las compras de los alimentos para la cena navideña, también habían personas que buscaban abastecerse para los primeros días de enero antes de quedarse sin presupuesto después de los gastos de Navidad en un país donde la economía es inestable.

Ese es el caso de Julia Morillo, quien ya hizo las hallacas en su casa y tiene todo para la cena del 24 de diciembre, pero aprovechó que recibió los 130 bolívares correspondiente a su pensión del mes de enero, además de un dinero que tenía guardado para tener en su nevera charcutería y proteínas, por lo menos para los primeros 15 días de 2023.

“Uno siempre piensa en diciembre pero luego llega enero y no tenemos nada. Este año fui precavida y guardé algo de dinero para comprar lo necesario. Todo es igual de caro, pero en este mercado conseguí el kilo de queso duro en 80 bolívares, mientras que en otros lugares está en 90 bolívares”, comentó Morillo.

Caraqueños adelantan compras de alimentos para abastecer sus neveras los primeros días de enero. l Foto: Katherine Dona

Otros de los productos que también buscaban los compradores eran las frutas para acompañar la cena navideña. Las mandarinas se conseguían a tres kilos por 1 dólar y las manzanas también a tres unidades por 1 dólar, mientras que las uvas las vendían en 8 dólares por cada kilo. Su elevado precio se debe a que son importadas, de acuerdo con uno de los vendedores.

El regalo del Niño Jesús no se queda atrás

En este mercado de la capital venezolana no solo se encontraban los compradores de alimentos. Las personas también aprovecharon para comprar los estrenos de los niños y adultos o adquirir los regalos del Niño Jesús.

«No tuve tiempo de salir antes, por eso estoy hoy aquí comprando una bicicleta para el regalo del Niño Jesús. Hay muchas personas en la calle, pero ya es la fecha y no puedo esperar más. Me arrepiento de no haberlo comprado con anterioridad, porque también todo es más costoso», señaló Elvira Bermúdez.

Ciudadanos buscan ofertas en las calles de Catia para comprar el regalo del Niño Jesús. l Foto: Katherine Dona

Bermúdez acotó que lo más incómodo de esta fecha es salir los últimos días porque la cantidad de personas es abrumadora y se le dificulta caminar con comodidad para encontrar ofertas. Asimismo, indicó que no fue a otro lugar a comprar porque los productos se consiguen con los precios más elevados.

Por su parte, Álvaro González buscaba un regalo económico para sus dos hijos, uno de cuatro años y otro de siete. Aseguró que no tenía el dinero en días anteriores para comprarlo, pero gracias a un trabajo de albañilería que hizo logró completar para adquirir el Niño Jesús.

Aunque no encontraba algo bonito y económico, indicó que seguirá buscando ofertas porque ya faltaban horas para el 24 de diciembre y no podía esperar más. Quería sorprender a sus niños con un buen detalle, pero el sueldo mensual no le alcanza para mucho.

La subida en el precio del dólar paralelo y del mercado oficial desde los primeros días de diciembre afecta a la mayoría de los venezolanos que ya tenían un presupuesto destinado para las celebraciones navideñas con el sueldo en bolívares que devengan, en un país donde los precios de productos se fijan con base en la divisa estadounidense.

Aumento imparable de precios asusta a caraqueños a horas del 24 de diciembre

Cuando ya falta menos para finalizar diciembre, aún los venezolanos se preguntan qué pasará con su economía en 2023 y se sienten confundidos por no saber qué hacer si los precios de la comida siguen aumentando y el salario mínimo sigue siendo el mismo.

