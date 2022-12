Chile | Admisión Escolar 2023: Plazo para matricular a estudiantes es hasta el 27 de diciembre

Este próximo martes 27 de diciembre concluye el proceso de matrículas del período complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE), cuyos resultados de la postulación están disponibles en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl.

Para ingresar a la página, las y los apoderados deben usar su credencial de usuario (RUN o IPA), hacer clic en “Ver resultado”, luego en “Ver detalle de resultado”, verificar la información y descargar el comprobante.

Cabe recalcar que entre el miércoles 14 y el martes 27 de diciembre se está llevando adelante el período de matrículas, donde todas las familias que tienen un establecimiento asignado en el período principal o complementario deben asistir presencialmente a matricular a las y los estudiantes. En este período también deben matricularse todos aquellos estudiantes que se mantienen en su establecimiento y, por lo tanto, no postularon al SAE.

Es importante recordar que el trámite de la matrícula es presencial (asistiendo físicamente al establecimiento) y es necesario para asegurar el cupo obtenido, ya que al término de este proceso, se liberan los cupos no utilizados y las vacantes disponibles, en una primera etapa para los estudiantes que repitieron de curso y posteriormente para quienes no tuvieron asignación, no participaron del proceso o no quisieron matricularse en el establecimiento asignado.

Para realizar el trámite, las y los apoderados deben asistir con una copia de la cédula de identidad del estudiante o del certificado de nacimiento o del certificado IPE. Así mismo, deben llevar consigo una copia de la cédula de identidad del apoderado o apoderada.

“Hay que recordar a las y los apoderados que hasta el 27 de diciembre se realizará el proceso de matrícula de forma presencial en los establecimientos educacionales que son parte del Sistema de Admisión Escolar, así mismo, desde el 03 de enero, las y los apoderados de estudiantes a quienes no se les asignó un establecimiento, que no participaron en los procesos del SAE o que quieran buscar otro establecimiento, deberán concurrir personalmente a las escuelas, colegios y liceos para verificar la disponibilidad de cupos”, señaló al respecto el seremi de Educación de la región de Antofagasta, Alberto Santander.

En el caso de la comuna de Antofagasta, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) el próximo 03 de enero abrirá una fila virtual en su página web www.cmds.cl, a través de la cual se generará un número de atención con el que las y los apoderados deberán asistir a las oficinas de la CMDS ubicadas en Avenida Argentina 1595 desde el 01 de febrero para ver la disponibilidad de cupos en las escuelas y liceos.

En cuanto a la cantidad de postulaciones, en el período principal del proceso de admisión 2023 fueron recibidas 570.891. Por otra parte, en el proceso complementario, fueron recibidas 110.155 postulaciones.