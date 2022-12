Perú | Boluarte: «No tiene derecho a intervenir en temas internos del país»

Dina Boluarte rechaza «injerencia» de amlo

La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó la «injerencia» de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha venido declarando sobre el caso del golpista Pedro Castillo y la situación del país.

Pese a ello, la mandataria negó que se vayan a romper las relaciones diplomáticas con México.

«Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, manifestó Boluarte.

Recordemos que AMLO calificó como golpe de Estado la vacancia constitucional de Castillo, luego de que este último quebrara el orden democrático al anunciar el cierre del Parlamento.

«Creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper porque, si no, estaríamos entrando en una situación de crisis internacional y creo que los pueblos de Colombia, Bolivia, Argentina, aún cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, aseveró la gobernante.

Agregó que desea conversar personalmente con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien también victimizó a Pedro Castillo, culpando a la «oligarquía» de su destitución.

“Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano que teja su propia historia”, finalizó la dignataria.

De otro lado, brindó detalles de la conformación de su primer Gabinete Ministerial que fue encabezado por el abogado Pedro Angulo.

En ese sentido, la jefa de Estado indicó que su primera opción para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros fue el actual premier, Alberto Otárola, quien ocupó el Ministerio de Defensa.

«Desde el inicio del Gabinete, yo conversé con el doctor Alberto Otárola, pedí que él sea el premier y no el doctor Pedro Angulo. Y él dijo: presidenta, déjeme apoyarla desde el Ministerio de Defensa porque yo fui, en algún momento, ministro de Defensa y conozco el sector», indicó Boluarte.