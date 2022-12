EEUU | La tormenta invernal Elliot amarga las Navidades a EE.UU.

El histórico temporal Elliot ha sumido a Estados Unidos a un clima gélido en plena temporada navideña, amargando la Nochebuena a miles de personas por la cancelación de vuelos, el colapso de carreteras y los cortes del luz en varias partes del país.

La tormenta, una bomba ciclónica causada por un frente de aire ártico, está provocando desde el jueves temperaturas bajo cero, intensas nevadas, fuertes vientos y lluvias desde Canadá hasta Texas.

De cumplirse los pronósticos, varias ciudades de la costa este y de Florida podrían vivir las Navidades más gélidas desde que se tienen registros.

Al menos 200 millones de personas en Estados Unidos, el 60 % de la población, han estado bajo alguna alerta por el clima, según el servicio meteorológico nacional, el National Weather Service (NWS).

El último parte de este organismo, de las 16.45 horas GMT, señala que 3,6 millones de personas permanecen este sábado bajo alerta por tormenta invernal, en el medio oeste, el noreste y el noroeste del país.

El paso de Elliot ha dejado sin Nochebuena a miles de personas del país que intentaban reencontrarse con sus familias, puesto que unos 4.000 vuelos han sido cancelados este sábado, según datos del portal Flight Aware.

Estos se suman a las cerca de 6.000 cancelaciones que hubo el jueves, provocando caos y desesperación en varios aeropuertos de Estados Unidos.

Incluso compañías de mensajería como Fedex o UPS han anunciado retrasos en la entrega de regalos a raíz de la tormenta.

El temporal también ha golpeado la infraestructura eléctrica del país, donde 1,4 millones de personas permanecen sin luz en sus hogares, principalmente en los estados de Carolina del Norte, Tennessee y Maine, de acuerdo al rastreador Power Outage.

La compañía Duke Energy pidió este sábado a sus clientes en Ohio y Kentucky que reduzcan hasta mañana el uso de aparatos eléctricos no esenciales debido a la alta demanda de electricidad que está experimentando por las bajas temperaturas.

Al menos 15 personas han fallecido debido al temporal, según el recuento de medios locales, cuatro de ellas en un choque múltiple en una autopista de Ohio cubierta de nieve.

El servicio meteorológico advirtió este sábado de que viajar por carretera en algunas zonas del medio oeste y noreste era «extremadamente peligroso e incluso imposible», y avisó de que «los vientos helados suponen un peligro mortal para los viajeros que queden varados».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció públicamente el jueves para advertir a los estadounidenses que se tomaran la tormenta «de forma extremadamente seria» y que siguieran las recomendaciones de las autoridades.

Al menos 12 estados del país han declarado el estado de emergencia por el frío gélido, como Colorado, Georgia o Nueva York.

«Las bajas temperaturas han dejado hoy condiciones peligrosas en las carreteras. Permanezcan fuera de las carreteras», pidió este sábado en redes sociales la gobernador neoyorquina, Kathy Hochul.

Cold temperatures have created dangerous road conditions for today. Please continue to stay off the roads.

If you must go outside, wear appropriate clothing, monitor for signs of hypothermia or frostbite, and take breaks.

Stay warm and stay safe, New York.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 24, 2022