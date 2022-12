España | Amor Romeira comparte detalles de la nueva relación de Gianmarco Onestini.

Amor Romeira ha estallado. Hace tan solo unos días, Mar López compartió en sus redes sociales un comunicado declarando que le parecía «fatal» que la canaria haya publicado los videos que protagoniza, de manera muy cariñosa, con Gianmarco Onestini. Una serie de encuentros que tuvieron lugar tras las cámaras de Celebrity Game Over 2, reality en el que participaron los tres juntos con Cristina Porta.

Romeira ha señalado que López sabía perfectamente la existencia de dicho material audiovisual y que ella tenía la intención de publicarlos. «Habíamos hablado de subir los vídeos que grabé de ella con Gianmarco en actitudes muy cariñosas para joderle la relación que tenía él fuera, y que se viera que ella no estaba loca y era la que iba detrás de él […] Es más yo le enseñé ese vídeo», dijo la colaboradora.

Unas palabras que fueron demostradas con una captura de pantalla de la conversación en Instagram. Esta información se la hizo llegar Cristina Porta a través de un audio, como ha demostrado Amor, y la nueva colaboradora de Sálvame le cuenta que Mar está «picada» porque parece que ella «va detrás».

«Estabas indignada [tras salir de ‘Celebrity Game Over’]. Recuerdo que le criticabas y me decías: ‘Tía, ¿este tío de qué coñ* va? ¡Qué fuerte!’. Recuerdo que estabas hasta obsesionada porque no te había seguido, no te había hablado y no te había dado el número», afirmó la canaria.

Asimismo, Amor Romeira ha sorprendido a todos al confesar que tiene la sospecha de que Mar y Gianmarco «se han estado liando» en Madrid tras haberse conocido en el reality de mtmad. Por ello, y para demostrar sus palabras, ha compartido una serie de fotos de ambos tomadas en la misma habitación de hotel.

Vaya vaya vaya…. que ahora entiendo por qué Mar López ha sacado la cara por @GOnestini SE HAN ESTADO VIENDO EN MADRID 💣💥😜 La pobreee!!

Adjunto fotos del pisito estudio de Gianmarco, justo donde se saca foto MAR LOPEZ Ups… te hemos pillado! pic.twitter.com/knopAb1kSm — Amor Romeira (@AmorRomeira) December 19, 2022

Debido a este nuevo ataque de la colaboradora televisiva, Mar López ha vuelto ha acudir a sus redes sociales pidiéndole que la deje «en paz». «La única verdad que ha dicho es que estaba descontenta con lo que se emitía en el reality de mtmad […] O sea, que el cariño que nos teníamos era mutuo y no solo era yo la que le daba cariño», ha comentado la influencer en sus stories de Instagram.

«No me dedico a vender a la gente ni a hablar mal de nadie por redes sociales, básicamente porque no va conmigo esa forma de ser», sentenció tajantemente. Sin lugar a duda, una polémica que promete dar mucho de qué hablar.