México | Gobierno de Santa Catarina arremete contra dueños de mascotas por no protegerlos del frío

Este viernes el Gobierno de Santa Catarina arremetió contra los dueños de mascotas que no protegen a sus animales del frío.

Mediante un video en redes sociales, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera informó que a lo largo del año se dieron recomendaciones para el cuidado de las mascotas en para la temporada de invierno.

“Y no es posible que es fecha, que no todos, no generalizó, algunos no tienen esa conciencia, que ese animal de compañía, o que ese ser viviente, o que ese ser viviente , o que esa mascota también sufre de esta temporada de frío.”