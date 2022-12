La razón por la que Sheryl Rubio se separó de su esposo

Luego de unos días alejada de las redes sociales, la cantante y actriz venezolana, Sheryl Rubio retomó las plataformas digitales y compartió con sus seguidores una noticia que la obligará a estar un tiempo separada de su esposo.

«Había estado muy perdida porque me fui a Jamaica, tuve una boda por allá, hermoso todo (…) Tengo algo que contarles y es que tenemos proyecto el año que viene», comentó.

Esto provocó en parte su desconexión temporal del mundo 2.0: «Me dije, ¿sabes qué? Me voy a desconectar, quiero estar con mi esposo porque el año que viene tenemos proyectito y vamos a estar un poquito separados, por unos meses, no tanto, y quiero disfrutar con él más bien, me voy a enfocar en disfrutar, en pasarla bien y (por eso) me desconecté».

Rubio también aprovechó la oportunidad para mostrar a sus seguidores sus nuevos piercings. «Acompáñame a abrirme dos piercings más en mi lugar de confianza en NY», escribió en un post en la misma red social para acompañar el video donde muestra el proceso.

