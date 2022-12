Marko le exigió a la prima de Chyno Miranda que suelte el biyuyo recaudado￼

A través de Chisme No Like, el influencer venezolano Marko Música vuelve a hablar del dinero recaudado para la salud de Chyno Miranda, además de exigirle a la prima del cantante que devuelva el biyuyo.

Recientemente los periodistas de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, habían acusado a Marko de trabajar en contra del cantante, en su momento comentaron que “el influencer y comediante había pasado el dinero a las cuentas de la prima del artista y por ello Miranda no ha recibido ni un dólar de su dinero”.

“El dinero nosotros lo recaudamos para Chyno, si ahorita hay unas deudas que pagar de la clínica donde está actualmente, tienen que usar el dinero para eso porque nosotros lo recaudamos para él, únicamente para él”, dijo Marko.

Asimismo, Marko detalló que solo ha tenido poco contacto con la prima del guairense, además de ser solo por llamada telefónica y videollamada.

“Mi contacto con Yarubay para ser bien honesto, ha sido dos veces en la vida, una vez me la pasaron en una llamada y la segunda estaba en un videollamada con el Chyno, no tengo su número pero puedo usar sus plataformas; yo le mando este mensaje a Yarubay: El dinero lo recolectamos para Chyno”, exigió Marko.