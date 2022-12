México | Roberto Clemente sigue siendo leyenda 50 años después de su muerte

Cuando los puertorriqueños cantan el nombre de Roberto Clemente en una canción, quieren que el mundo entienda su orgullo, unidad y cultura. Clemente, para ellos, es el pináculo de lo que significa ser un verdadero puertorriqueño. Su nombre está en sus canciones y los niños leen sobre su historia en la escuela. Su foto cuelga en las casas de muchos peloteros latinos.

“Cuando nos desafían y tratan de averiguar quiénes somos, la respuesta es que todos usamos el número 21”, dijo Luis Clemente, el hijo mediano de Roberto. “Somos Roberto Clemente, para que sepas quiénes somos. Esta es la cara de lo que hace a un puertorriqueño”.

Cincuenta años después de su muerte, Roberto Clemente, el habilidoso jardinero de los Piratas de Pittsburgh, sigue siendo una de las figuras más veneradas en Puerto Rico y América Latina. Su elegante destello y su poderoso brazo no tenían rival en su época, pero sus esfuerzos humanitarios son quizás su mayor legado. Medio siglo después de que jugara, muchos de los peloteros latinos de hoy le dan crédito por allanar el camino.

“El nombre de Roberto Clemente es algo que nos llena de pasión y admiración”, dijo el lanzador de los Miami Marlins, Sandy Alcantara, quien nació en República Dominicana. “Como fue uno de los jugadores latinos que hizo tanto por nosotros aquí en América, no solo aquí sino en toda Latinoamérica, creo que es una leyenda viva”.

Clemente murió a los 38 años el 31 de diciembre de 1972, cuando su avión se estrelló frente a la costa de Puerto Rico mientras entregaba suministros de socorro a las víctimas del terremoto en Nicaragua.

Murió como futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol, con exactamente 3,000 hits, cuatro títulos de bateo de la Liga Nacional, 12 Guantes de Oro, un premio MVP, dos campeonatos de la Serie Mundial y 15 apariciones en el Juego de Estrellas.

Le apasionaban sus raíces puertorriqueñas y habló en voz alta sobre el racismo que experimentó como latino negro durante una carrera paralela al movimiento de derechos civiles.

“Esa fue una expresión de la angustia de Clemente por la cantidad de personas que lo vieron”, dijo el historiador del béisbol Adrián Burgos Jr., quien se enfoca en la experiencia de los latinos en el béisbol. “Fuera de ese jugador de béisbol superestrella, vieron a un hombre negro, un latino negro, cuando comenzó a hablar”.

Clemente ingresó a las mayores después de que Jackie Robinson rompiera la barrera del color en el deporte, y no estaba preparado para lo que enfrentó cuando se fue de Puerto Rico.

Según los datos demográficos recopilados por la Society for American Baseball Research, los jugadores blancos constituían el 90,7% de los jugadores de la MLB cuando Pittsburgh seleccionó a Clemente de los entonces Brooklyn Dodgers en el draft de la Regla 5 de 1954. Los jugadores afroamericanos constituían el 5,6 %, mientras que los jugadores latinos constituían el 3,7 %.

Cuando Clemente se presentó para el entrenamiento de primavera de los Pirates en Florida, a los jugadores negros no se les permitía comer en los mismos restaurantes que sus compañeros blancos después de los juegos y, a menudo, tenían que esperar a que les llevaran la comida en el autobús.

Clemente se negó a ser tratado como un ciudadano de segunda clase y exigió la misma mentalidad de sus compañeros negros.

“Incluso le decía al resto de sus compañeros: ‘Los que coman comida de este lugar, vamos a por ello’”, dijo Luis Clemente. “Y decían, ‘Roberto, nos estamos muriendo de hambre. Tenemos que comer algo. Él decía: ‘No me importa. … Si no soy lo suficientemente bueno para que me sirvan comida en ese restaurante, entonces esa comida no es lo suficientemente buena para alimentarnos a nosotros mismos’”.

Clemente entendió el impacto de su voz, que utilizó para denunciar el racismo, muchas veces en su lengua materna, el español. Sus declaraciones fueron traducidas en un inglés entrecortado. Su orgullo y comportamiento a menudo se malinterpretaban.

“Hay todo tipo de disonancia cultural en términos de quién es él y la versión más tradicional de los jugadores de béisbol para estos blancos taciturnos que escupen tabaco”, dijo Rob Ruck, autor de “Raceball: How the Major Leagues Colonized the Black y juego latino”.

Clemente habló sobre temas políticos y sociales con Martin Luther King Jr. Le apasionaba crear igualdad de acceso para los latinos y, a menudo, regresaba a Puerto Rico para organizar clínicas de béisbol gratuitas para niños desfavorecidos.

El Premio Roberto Clemente se otorga cada año a un jugador por su labor solidaria en la comunidad. El antesalista de los Dodgers, Justin Turner, fue el ganador de este año.

La dedicación de Clemente al humanitarismo vive hoy a través de su familia y la Fundación Roberto Clemente, que entregó alimentos y ayuda a familias en Puerto Rico cuando el huracán Fiona azotó la isla a principios de este año.

“Ese es el verdadero legado de Clemente”, dijo Luis Clemente, “es cómo ayudas a los demás y cómo les haces entender lo importantes que son en la sociedad”.

Lo mismo puede decirse de los jugadores latinos de hoy, agregó, ya que siente que su dedicación a sus países de origen comenzó, en parte, con su padre.

“Papá dio el ejemplo de estar agradecido por lo que Dios provee”, dijo Luis Clemente, “por la oportunidad de convertirme en un jugador de béisbol de las Grandes Ligas. … Estos jugadores, en su mayor parte, lo han pasado mal. Entienden lo que es vivir en la necesidad y saben cómo compartir su bendición”.

El panorama cultural y de la MLB de hoy se ve bastante diferente de cuando jugaba Clemente, pero aún existen problemas de diversidad.

El día inaugural de 2022, el 38 % de los jugadores en listas activas de 30 hombres eran personas de color, según el Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte . El porcentaje de jugadores afroamericanos (7,2%) es el más bajo en más de 30 años, mientras que el número de jugadores hispanos y latinos (28,5%) sigue aumentando.

El 15 de septiembre, cuando la liga celebró su Día anual de Roberto Clemente, los Tampa Bay Rays hicieron historia en la MLB al iniciar a nueve jugadores latinoamericanos contra los Toronto Blue Jays.

Estrellas latinas como Ronald Acuña Jr. y Fernando Tatis Jr. han ayudado a marcar el comienzo de una era más animada para la MLB, una en la que los bulliciosos jugadores latinos se sienten más cómodos que nunca mostrando la energía y el estilo más típicos en sus países de origen que en los EE. UU.

Sin embargo, los jugadores latinos aún enfrentan críticas de larga data de que cualquier excentricidad que traigan es demasiado.

“La tensión continua que enfrentan los jugadores latinos es esta noción que tiene sus raíces en un pasado imaginario”, dijo Burgos, “y eso es ‘Juega el juego de la manera correcta’. Gran parte de eso surge de la cultura de las Grandes Ligas de Béisbol durante su era segregada, donde solo los jugadores estadounidenses blancos estaban en la liga”.

Debido a su impacto, muchas personas creen que el No. 21 de Clemente debería retirarse en toda la liga. Solo el No. 42 de Robinson está retirado en todos los equipos de la MLB.

“Para mí, Clemente fue una figura de resistencia política”, dijo Ruck. “También fue una figura para mí que capturó lo que el deporte puede ser en el mejor de los casos, que es un escenario democrático accesible para todos”.

KJ