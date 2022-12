Perú | Fiscalía allana vivienda de exministro Walter Ayala

Walter Ayala asegura que intervención es parte de un show

Esta mañana, la Fiscalía anticorrupción llevó a cabo una intervención a la vivienda y oficina del exministro de Defensa, Walter Ayala, esto por el caso de los ascensos realizados irregularmente dentro de las Fuerzas Armadas.

El proceso de allanamiento al recinto se inició al promediar las 4:00 horas de este lunes 26 de diciembre y fue ejecutada en coordinación con la División de Investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) de la Policía Nocional del Perú (PNP).

Cabe precisar que dicha medida fue dictada por el primer juzgado de investigaciones preparatorias de la Corte Superior de Justicia de Lima, en respuesta al pedido del Ministerio Público.

Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021 pic.twitter.com/kc5T4ZpvEQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022

¿Quiénes han sido detenidos en estas diligencias?

Según la disposición de la Fiscalía, estas personas presuntamente involucradas tienen una prisión preventiva de 10 días.

1. GRL NicasioZapata Suclupe

2. MYR Luis Tuesta Ramón

3. GRAL Luis Legua Egocheaga

4. GRAL Manuel Rivera López

5. SB PNP Jorge Tarrillo Gálvez

6. Oscar Monge Macarlupu

Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realiza megaoperativo contra los generales investigados por presuntamente haber entregado dinero para ascender de rango, en el 2021, con autorización del expresidente Pedro Castillo pic.twitter.com/XltaRjM8Xs — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 26, 2022

Se defiende y asegura no ser ladrón

Durante el diálogo que mantuvo con la prensa, el exministro Walter Ayala, explicó que le llama mucho la atención que luego de año y medio se realicen recién estas diligencias y que al ser un caso grave, la Fiscalía hubiera actuado rápido. Además, ratificó su defensa al sostener que él no es ningún ladrón.

“Esto es innecesario, como vuelvo a repetir, ha sido un allanamiento después de año y medio y más aún si los hechos han pasado en Palacio de Gobierno se debió investigar de inmediato, en año y medio la justicia no es verdad. Ahora en este caso recién lo están haciendo. Yo no soy ladrón, lo vuelvo a repetir, y si fuera ladrón hubiera robado siendo ministro porque yo tenía a mi cargo millones de soles y no me voy a manchar las manos”, sostuvo el exministro de Defensa, Walter Ayala.

¿Qué se le implica al exministro?

Es necesario mencionar que a el titular de la cartera de Defensa, Walter Ayala, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad por parte del Estado.

De acuerdo con la cuenta oficial del Ministerio Público, durante la intervención se incautaron documentos y dispositivos para fines de la investigación.

Ayala ocupó el cargo de ministro de Defensa durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Durante su gestión fueron relevados los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro; quienes señalan haber recibido presiones desde el Ejecutivo para efectuar ascensos irregulares.