¿Quién era Tunisha Sharma, la actriz que encontraron muerta en un set?

Tunisha Sharma, actriz de cine y televisión de la India, fue encontrada sin vida el sábado 24 de diciembre en el set de grabación de una serie en la que participaba. De acuerdo con la Policía de la India, la artista de 20 años de edad se habría suicidado.

Los primeros informes de la policía indicaron que la reconocida actriz de Bollywood, el emporio cinematográfico de ese país, fue encontrada ahorcada en su lugar de trabajo. Las autoridades abrieron una investigación sobre el caso e interrogaron a los compañeros de Sharma.

“Después de excusarse para ir al baño, desapareció del set por un largo tiempo. Finalmente se rompió una puerta y la encontraron muerta adentro”, precisó Kailash Barve, inspector de la Policía de Waliv.

Según el medio local India Today, Tunisha Sharma estaba en la sala de maquillaje de su coprotagonista, Sheezan Mohammed Khan, cuando ocurrió el incidente.

La actriz fue llevada a un hospital cercano donde fue declarada muerta. Poco antes de morir, Sharma publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Aquellos que son impulsados por su pasión no se detienen”.

La actriz Simran Budharup, quien trabajó con Tunisha en el pasado, indicó a India Today que la joven tenía problemas de ansiedad y depresión.

Un reportaje del portal de noticias Time of India reseñó que Tunisha era propensa a la depresión y en una entrevista con Bombay Times en enero de 2021 habló sobre eso. “He estado trabajando desde muy joven ya que perdí a mi padre a una edad temprana. Hubo un tiempo en que perdí a mi prima hermana y mi abuela también falleció. Estaba emocionalmente rota y fue entonces cuando me diagnosticaron ansiedad y depresión”, dijo la actriz en ese entonces.

Tunisha señaló el mismo año que las redes sociales también la afectaron, debido a que luego de reemplazar a una actriz en un programa comenzó a recibir comentarios llenos de odio. “Todo esto me pasó factura”, indicó.

El 25 de diciembre, la Policia de Waliv arrestó al actor Sheezan Mohammed Khan por supuesta incitación al suicidio en el caso de la actriz. El artista estará cuatro días bajo custodia policial y será presentado ante el tribunal de Vasai.

La madre de Tunisha Sharma culpó al Sheezan, coprotagonista de la serie Ali Baba, por la muerte de su hija. De acuerdo con los informes de los medios, aparentemente el actor tuvo una relación con Sharma y se separaron 15 días antes del suceso.

El medio Time of India detalló que la madre de Sharma dijo a las autoridades que su hija estaba estresada por su culpa y esa podría ser la razón por la que “tomó un paso tan extremo”.

Aunque algunos reportes señalan que Tunisha estaba embarazada, la policía indicó que la investigación y la autopsia aún están en curso.

La actriz Tunisha Sharma comenzó su carrera en el año 2015 con la serie Maharana Pratap de Sony TV. El mismo año participó en la serie de televisión Chakravartin Ashoka Samrat.

Un año después, hizo su debut cinematográfico como Young Firdaus en Fitoor. También trabajó en las películas Baar Baar Dekho y Kahaani 2: Durga Rani Singh.​

En 2017, Sharma interpretó a Mehtab Kaur en el programa Sher-e-Punjab: Maharaja Ranjit Singh. En los años 2018 y 2019 personificó a Aadhya Verma en la serie Internet Wala Love.

Actualmente, participaba en la serie Ali Baba: Dastaan-E-Kabul​ junto a Sheezan Mohammed Khan.

Luego de que se diera a conocer la muerte de la actriz, compañeros y seguidores de Sharma publicaron mensajes de condolencias. Además, muchos han pedido que se aclaren los hechos sobre su muerte.

Avinash Aryan, periodista de la India, indicó en su cuenta de Twitter que no cree que el caso de Sharma haya sido un suicidio.“¿Quién se suicida en una vanity van (furgoneta usada en set de grabación como camerino)?”, aseveró.

“Estoy conmocionado y la pérdida es personal, así que no puedo hablar mucho. Éramos amigos de la familia y esto es una gran tragedia. Siempre estaré ahí para su madre y su familia y haré todo lo que pueda lo mejor que pueda. Estuve en el hospital con la madre de Tunisha el sábado y pude verla. Su rostro todavía está frente a mis ojos. No creo que lo olvide nunca”, dijo el actor Kanwar Dhillon en entrevista para Times of India.

Shocking and extremely sad.. such a young and promising life gone too soon. I pray to god to give her loved ones strength #TunishaSharma Om Shanti 🙏🏼 it’s my request to everyone: there’s always light at the end of a dark tunnel never forget..

— Karan Kundrra (@kkundrra) December 24, 2022