▷ La victoria llegó en entradas extras para Cardenales ante Magallanes #27Dic

La novena de Cardenales de Lara (32-21) ganó con marcador de seis carreras por cinco a Navegantes del Magallanes (28-27), tras un pelotazo a Rangel Ravelo en el décimo inning con las bases llenas. El lanzador victorioso en el compromiso fue el diestro Diego Moreno (1-0), mientras que el revés se lo llevó Ángel Rondón (1-1).

El abridor por los crepusculares fue el zurdo Luis Lugo, quien lanzó por espacio de 3.1 entradas, permitiendo seis hits y tres carreras limpias, además de otorgar tres bases por bolas y ponchar a dos rivales. En total fueron seis los relevistas utilizados por Carlos Mendoza en el compromiso, comenzando por Jesús Sánchez (1.2 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO) quien relevó a Lugo, seguido por Luis Carrasco (0.1 IP, 2 H, 1 CL, 1 BB), Brayan Pérez (1.2 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB, 1 SO), Yapson Gómez (1.0 IP, 0 H, 0 CL), Vicente Campos (1.0 IP, 0 H 0 CL, 1 SO) y Moreno (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO).

A la ofensiva destacaron los maderos de Yojhan Quevedo, al marcharse de 4-4, Juniel Querecuto de 3-1 con un cuadrangular y tres remolcadas e Ildemaro Vargas de 3-1 con un doble, tres bases por bolas recibidas y una rayita traída al plato. Fueron 11 los imparables conectados por los crepusculares en lo que fue el primer juego de la undécima semana de campeonato.

Cardenales regresa a la acción mañana martes, cuando enfrenten en una doble jornada a Bravos de Margarita a partir de las 5:00 PM en el Antonio Herrera Gutiérrez con Néstor Molina y Fabián Blanco en la lomita.