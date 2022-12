Los comerciantes del centro de Porlamar aseguran que las ventas en la temporada decembrina en Margarita no han sido las esperadas.

Comerciantes reportan bajas ventas en la temporada decembrina en Margarita

Los encargados de los establecimientos ubicados en la principal ciudad comercial de la región manifestaron que en años anteriores, para esta fecha, ya se veía un incremento en la venta de ropa, calzados y juguetes.

Vanessa Guevara, encargada tienda, resaltó que la inflación actual en el país afectó las ventas en la temporada decembrina en Margarita.

“La mayoría de las personas buscan irse por comida, realmente tienen como que prioridades. La ropa en estos momentos no es lo más importante para ellos. Más adelante quizás compren ropa y juguetes.

Por su parte, Desiré González, gerente de tienda, comparó las ventas con años anteriores y la califico de mediocres.

“No es lo que se esperaba realmente. Como venía el movimiento a mediados de año, esperábamos que para estos meses ya las ventas aumentaran, pero la verdad es que no. Siguen por debajo de lo que se esperaba”.

¿Cuáles tácticas aplican para aumentar las ventas en la temporada decembrina en Margarita?

Para atraer compradores, los comerciantes del centro de Porlamar ofrecen descuentos y otros sistemas que garanticen las ventas. Esperando que estas se acrecienten para navidad y fin de año.

La comerciante Marisol Piedrahita acotó que aplicó sistemas de separado y crédito para ayudar a los clientes en esta temporada.

“Ya que no se usan tarjetas de crédito, prestamos, tratamos de pensar en el comprador. El poder adquisitivo no es el mismo de antes. Se tienen que llenar no solamente las necesidades básicas sino como éstas, que también son importantes en las festividades”.

Los encargados de las tiendas del centro de Porlamar aseguran que este año se les ha dado prioridad a la compra de estrenos para los más pequeños de la casa, no así para los adultos.