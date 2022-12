Comunidad siente tristeza por el abandono de la Cancha de Punta de Piedra

El poco sentido de pertenencia y de inversión económica condujo al abandono de la Cancha de Punta de Piedras, ubicada en el municipio Tubores. Está desmantelada, no tiene malla, el piso está en malas condiciones, el techo tiene agujeros y cuando llueve cae mucha agua.

Para la comunidad es una verdadera tristeza esta situación, porque en años no se le ha hecho mantenimiento. Este es un espacio en el que hacen vida deportiva los niños, jóvenes de la comunidad, y atletas profesionales.

Richard Marval, habitante de Punta de Piedras, comentó que al deporte no se le da la importancia y no se recuperan estos espacios. “Además de la Cancha de Punta de Piedras, aquí en el municipio Tubores hay más canchas en las mismas o en peores condiciones”.

Asimismo, Gregorio Salazar, residente de Punta de Piedras, dice que los espacios educativos, de salud y deportivos no se deben descuidar en un municipio. “Los gobernantes tienen que tener claro que si no hay espacios aptos para la práctica deportiva, los jóvenes no tendrán donde recrearse en sus tiempos de ocio y terminarán en vicios”.

Salazar cuenta que cuando era niño jugaba todas las tardes en la cancha y su papá lo acompañaba para que entrenara, y él hizo lo mismo con sus hijos, pero ahora como abuelo no tiene la misma motivación de llevar a sus nietos a un espacio que “representa ruinas”.

Los pobladores de Punta de Piedras también señalaron que es necesario concientizar a la población para que tenga sentido de pertenencia, que las instituciones del gobierno tanto nacional, regional como municipal impulsen campañas en los colegios y comunidades para hacer ver lo importante que es velar por el buen funcionamiento de los espacios deportivos.

Además del abandono de la Cancha de Punta de Piedras, ¿Qué otro problema aqueja a la comunidad?

Vecinos explican que bandas delictivas tienen en azote a varias comunidades de Punta de Piedras. Aprovechan las horas de la noche y de la madrugada para meterse en las casas y hacer de las suyas. Los pobladores claman a las autoridades que se ponga un freno a la delincuencia en el municipio.