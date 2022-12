Habitantes de Antolín del Campo aislados por el aumento del pasaje en la isla de Margarita. El reciente incremento deja por el suelo el ya menguado ingreso lo que limitará las salidas hacia el principal centro de compras como es Porlamar. Incluso algunos piensan cómo hacer para acudir a sus puestos de trabajo.

Una de las afectadas dijo que va a su trabajo caminando. Son alrededor de seis kilómetros para llegar porque no tiene para pagar el aumento del pasaje. “Lo que me pagan en la semana no me alcanza. Así que camino para tener algo de dinero para la comida”.

Margarita Moya refiere que el pasaje es muy caro y el sueldo es poco. “Con 130 bolívares al mes apenas se puede pagar una semana de pasaje. ¿Y la comida? ¿y los demás gastos?”.

Habitantes de Antolín del Campo aislados por aumento del pasaje

Para las personas que viven en pueblos alejados de la avenida 31 de Julio que es la ruta principal, el costo es mayor. Un usuario que trabaje en Porlamar debe pagar con el aumento del pasaje 24 bolívares ida y vuelta. Si a eso suma el “corto” son 12 bolívares más, de lo contrario debe caminar más de tres kilómetros.

Margarita Moya agrega “el sueldo no alcanza”. Muchos se replantean trasladarse a sus sitios de trabajo y piensan en enero cuando tengan que retomar sus actividad y los niños tengan que ir a sus centros de estudio.

Expresan que movilizarse a otros municipios será sumamente caro, por eso se limitarán a las zonas cercanas dentro los límites de Antolín del Campo. Estamos aislados por el aumento del pasaje.

Alexander Fuentes tiene un hijo en el liceo. “Si antes del aumento ya era duro enviarlo a clases, ahora es peor, porque sigo ganando el mismo sueldo devaluado ante el alza constante del dólar”.

¿Y los estudiantes universitarios?

Con el aumento del pasaje ir a la universidad también es cuesta arriba. Así lo dice Marialbert Almeida quien debe tomar tres rutas de transporte para ir a la institución donde cursa estudios. Son seis pasajes diarios. “Es complicado para estudiar, porque no es solo el transporte, también son los materiales de estudio y otros gastos”.