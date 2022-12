Lele Pons y Guaynaa presumieron su peculiar regalo de Navidad

En esta fecha de época navideña, los famosos deciden realizar una pausa a su carrera profesional para compartir con sus familiares. Es por eso que la venezolana Lele Pons compartió con sus seguidores, una sorprendente imagen en la que aparece ella con toda su familia bien felices.

Asimismo, la criolla aprovecho la oportunidad para también enseñarle a sus seguidores el amor mutuo que sienten su pareja y ella, pues aparecieron con una ropa interior un poco peculiar que impresionó a todos los fanáticos.

Por su parte, Lele aseguró que fue un regalo que le dio Hannah Stocking, el obsequió fue un conjunto intimó con la cara de su novio, y para Guaynaa, recibió un boxer con la cara de Pons.

«Mira lo que Hannah Stocking nos dio en Navidad. Gracias por tu regalo, Hannah», compartió la venezolana en su cuenta oficial de Instagram

Es por eso que los seguidores no perdieron la oportunidad para comentar y «morirse» se la risa al enterarse de la grata sorpresa que le dio la amiga de Pons a la parejita. «Ropa interior, jajaja»; «JAJAJAJAJA. ¡Wow! Me encantan»; «Quiero una amistad así como la de ustedes bendiciones»; «Qué cooool, me gusta. Son unos cuties»; «¿Cómo supo Hannah la talla en boxers de él?»;», fueron algunos de los comentarios.