Perú | Consejos ante sismos – La Razón

Hoy día amanecimos con un sismo de 4.1 grados. Sepa que prevenciones tomar

Hoy se sintió un sismo de 4.1 grados de magnitud a las 9:38 am en la región de Lima. Conforme a información del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro fue en la provincia de Canta a 18 kilometros al noroeste de Yangas.

Como recomendaciones del IGP:

Ante sismos con epicentros en el mar y magnitudes mayores a 7, se pueden generar tsunamis.

Cuidado con la información falsa en redes sociales. Los sismos no se pueden predecir.

Consejos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ante situaciones sismológicas:

Identifica las zonas seguras de tu vivienda y ten lista tu mochila para emergencias.

Si estás en tu trabajo, identifica las rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad o puntos de reunión.

Si te encuentras en un lugar público, identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación.

Por otro lado, ¿qué debe contener una mochila de emergencia?

Según el Minsa, lo aconsejable es llevar elementos de botiquín, como por ejemplo, gasas, mascarillas, vendas, alcohol, analgésicos, agua oxigenada, etc. Como también alimentos no perecibles como atún, agua, galletas, entre otros. Además, no olvidar la comida de nuestras mascotas, si tuviéramos en casa.

Finalmente, cabe recordar que el Perú se encuentra localizado en la zona denominada «Cinturón de fuego», la cual produce el riesgo de sufrir terremotos. Es así que debemos estar prevenidos.