¿Reflexionó? Gaby Espino soltó prenda

La actriz venezolana Gaby Espino vuelve a enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores de la plataforma de Instagram.

A través de sus redes sociales la criolla llamó la atención recientemente con sus mensajes alusivos a la vida, las polémicas y las rupturas.

Además, pareciera haber reflexionado sobre los problemas que tuvo con su expareja Miguel Mawad y la modelo Aleska Génesis.

El caso es que, al darse a conocer que Gaby y Miguel solo son “buenos amigos”, la mujer ha dejado a un lado todo lazo que la une al empresario. Asimismo, publicó en su perfil de la cuenta de la camarita, un mensaje de reflexivo.

“Querida vida: Gracias por enseñarme a fortalecer mi fe, Gracias por enseñarme a agradecer todo aquello que tengo que no se puede comprar con dinero, Gracias por quitarme poco a poco las máscaras que me fui poniendo hasta llegar un punto de no reconocerme”, expresó Gaby Espino.

De igual forma agregó la protagonista de los culebrones de Telemundo: “Gracias por reencontrarme con mi YO COMPASIVO para desde ahí sentir mi vulnerabilidad y soltar lo que no me pertenece”.

Cabe destacar, que esto pudiera ser un escrito para pasar la página por completo con el arabevenezolano, Miguel Mawad y dejar los conflictos que podrían perjudicar su carrera profesional.