▷ Cardenales cierra la temporada en casa barriendo a Bravos de Margarita #28Dic

La novena de Cardenales de Lara (34-21) resultó victoriosa en casa ante Bravos de Margarita (26-29) dos veces en la última jornada de ronda regular a disputarse en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El primer juego lo ganaron con marcador de ocho carreras por cinco, mientras que el segundo culminó cinco carreras por dos.

Néstor Molina (3-2) fue el abridor y ganador del primer juego, lanzando por espacio de 6.1 entradas, permitiendo seis imparables y cinco carreras limpias, además de abanicar a seis rivales. Vicente Campos fue el encargado de cerrar el compromiso, trabajando por dos tercios de inning sin permitir hits ni carreras. En el segundo encuentro, Fabián Blanco fue el responsable de tirar por los larenses, viendo acción durante tres entradas completas, permitiendo tres hits, una carrera y ponchando a dos contrarios.

publicidad

Blanco fue relevado por Juan Querecuto Jr (1.0 IP, 3 H, 0 CL, 1 SO), Yosber Sánchez (1.0 IP, 1 H, 0 CL, 1 SO), Diego Moreno (1.0 IP, 3 H, 1 CL, 1 SO) y Jean Machí (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO). Solo una carrera fue tolerada por los relevistas crepusculares entre ambos compromisos.

En el primer duelo destacaron los maderos Javier Sanoja (3-2, 1 2B, 1 CI), Hernán Pérez (3-2, 1 3B, 1 CI) y Gorkys Hernández (3-2, 1 HR, 2 CI), mientras que en el segundo compromiso brillaron Juniel Querecuto (3-1, 1 HR, 2 CI) y José Sibrian (3-1, 1 HR, 2 CI).

Cardenales finaliza la ronda regular en el segundo puesto de la tabla de clasificación, a la espera de los demás clasificados de cara al Round Robin a disputarse a partir del dos de enero.