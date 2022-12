España | Luka Doncic logra lo imposible y reescribe la historia de la NBA

Luka Doncic está empeñado en escribir su propia historia en la NBA y que esta esté a la altura de los mejores. El esloveno cuajó la pasada noche una actuación nunca antes vista en la historia de la liga, liderando el milagro de la remontada de los Dallas Mavericks ante los New York Knicks. Luka se marchó hasta los 60 puntos, con 21 rebotes y 10 asistencias, completando unas estadísticas nunca antes vistas en una NBA que se arrodilla ante el genio esloveno que está cambiando las directrices de la competición en lo individual, como parte de su ascenso hasta convertirse en rey.

Los números de extraterrestre tuvieron que compartir mérito con una remontada inverosímil, también inédita en la competición. Los Mavericks caían por nueve puntos a sólo 33 segundos del final, pero acabaron empatando a los New York Knicks, a los que derrotarían en la prórroga de un partido que por varios motivos pasa al museo de la NBA.

La remontada también fue obra y gracia de Doncic, con ayuda de Christian Wood, en un thriller que los aficionados de Dallas no podían creer que estuvieran presenciando. Un tiro libre fallado y un palmeo extraordinario, todo perfectamente orquestado por la privilegiada mente del esloveno, llevaron al éxtasis a la grada del American Airlines Center, que ya en la prórroga podría saborear la victoria y la noche histórica de su ídolo.

Con una carta de tiro de 21/31, Doncic se convierte en el primer jugador de la historia de la NBA en sumar un triple doble con al menos 60 puntos y 20 rebotes, unos números que no hacen más que demostrar la categoría del internacional esloveno, que a sus 23 años no tiene suficiente con estar consolidado como una súperestrella de la NBA, si no que también quiere abrirse paso, sin esperar, en la historia de la mejor liga del mundo.

Doncic hace historia… ¡y pide una cerveza!

Doncic es un genio dentro de la pista, pero también fuera de ella. Al término del encuentro que le encumbra en la historia, la primera declaración del ex del Real Madrid resultó representativa. «Estoy súper cansado», aseguraba ante las cámaras. «Creo que solo tuve suerte, teníamos dos segundos, lancé el balón y tuve suerte. Íbamos perdiendo por diez puntos, es increíble», completaba un Luka que dejó su toque mágico en la rueda de prensa. «Necesito una cerveza para recuperarme».