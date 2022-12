Familiares de joven desaparecido en Parque Valencia piden respuestas al Cicpc

Maylyn Hidalgo está desesperada. Ya ha pasado una semana desde que su hermano Víctor, de 32 años, desapareció en Parque Valencia y, aunque han acudido a diferentes organismos de seguridad no han obtenido respuestas.

Impotencia es el sentimiento que más la define desde que el miércoles 21 fue a la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros, al sur de Valencia, y le dijeron que debían esperar 15 días y una orden de Caracas para hacer el rastreo telefónico y así saber dónde y a qué hora fue apagado su celular.

Ya han ido a la morgue, a la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET), al Hospital Universitario dr. Ángel Larralde (HUAL) de Naguanagua, a varios ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y módulos policiales, pero en ningún lado está Víctor, “parece que se lo tragó la tierra”.

La lavadora se quedó llena

Víctor tiene su casa en el sector Villa Alegre de la comunidad conocida como las invasiones de Parque Valencia, en la parroquia Rafael Urdaneta de la capital carabobeña, pero vive con su abuela en La Isabelica, donde ya tenía dos semanas consecutivas, hasta el domingo 18 en la tarde que se fue a su casa para pagar la bolsa del CLAP y buscar ropa.

El lunes a las 10:00 a.m. llamó a su abuela y le atendió uno de sus sobrinos, a quien le pidió que le llenara la lavadora, que ya iba para allá a lavar. Desde ese momento, su familia no sabe más de él.

En su casa quedó la bolsa con la ropa y el cargador de su teléfono. Vecinos del lugar han comentado que lo vieron alrededor de las 10:30 a.m. a 11:00 a.m. en las invasiones.

Víctor vestía short y franelilla blanca, “estoy segura que, así como estaba vestido, no iba a ir muy lejos”, dijo su hermana. El WhasApp de su celular indica que la última vez que estuvo conectado fue a las 11:40 a.m. del lunes 19, su hermana dijo que ellos no tienen conocimiento de algún problema de ningún tipo que Víctor haya tenido con alguien. El joven es activista de Voluntad Popular y trabaja como encargado de un local comercial en Naguanagua.

Familiares, amigos y vecinos han organizado para el miércoles 28 de diciembre una concentración para exigir pronta respuesta a las autoridades, ante quienes se sienten indefensos. Será en la esquina del ambulatorio de La Isabelica a las 4:30 p.m.

“No podemos esperar 15 días para la experticia telefónica, háganla ya. Pedimos investigación real”.

Pero eso no es todo, por varios días le dijeron que no podían iniciar las averiguaciones sin que el oficio llegara antes a Fiscalía. “Entonces ya por fin está ese documento allá y ahora en el Cicpc nos dicen que Fiscalía debe autorizarlos para montarse en la investigación”.

Ella solo quiere su hermano aparezca, por lo que exige a las autoridades que actúen. “Ellos son los que tienen el poder y no nos ayudan, no nos dan respuestas”.

