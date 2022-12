Murió el músico Jo Mersa Marley, nieto de Bob Marley

El músico jamaiquino Joseph Mersa Marley, mejor conocido como Jo Marley y nieto del recordado Bob Marley, murió el 27 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, escribió en sus redes sociales un mensaje de condolencia por la muerte de Jo Mersa Marley, de 31 años de edad, en el que desea que encuentre “la paz eterna”.

This is truly sad news; sending strength to the Marley family at this time.

Repost/video credit @Babsy_grange :

I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died. pic.twitter.com/OsXQKYOKEi

— Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) December 28, 2022