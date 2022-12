Perú | Pedro Castillo niega delitos y afirma que todo es parte de una venganza política

Durante su audiencia el expresidente Pedro Castillo se aferra a inocencia y sindica al Congreso por la caída de su gobierno

Desde el penal de Barbadillo, el destituido presidente, Pedro Castillo, negó rotundamente haber cometido delitos de rebelión y conspiración. Durante su audiencia Castillo no dudó en acusar y responsabilizar al Gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte de acabar con la vida de 30 peruanos además de acusar directamente al Congreso de la República de conspiración junto a otras instituciones por la caída de su gestión como mandatario del Perú.

“Yo jamás he cometido un delito de de rebelión, no me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie, pero sí debo decir que quién sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, sostuvo Castillo Terrones.

“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”. agregó.

Pidió además, a los magistrados, que “se reflexione” y se vea que su prisión preventiva es injusta. “Solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”.

“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, recalcó.

Asimismo, denunció que “hasta la fecha estoy incomunicado, no he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”.

Indicó que puso a buen recaudo a su familia “a cambio de mi libertad”. “Debo manifestar que solicito se me de la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para poder llamar a mis padres y mi familia”.

Cabe mencionar que la audiencia de apelación de Pedro Castillo se viene realizando desde las 9:00 horas de esta mañana donde el expresidente espera cambiar la prisión preventiva por el de comparecencia restringida. Aquí también estuvieron citados el exprimer ministro, Aníbal Torres y su defensa.

