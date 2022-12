Perú | Pedro Castillo sería acusado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión

Congreso plantea acusar al expresidente Pedro Castillo por una serie de delitos en su contra. Acusación se llevaría acabo este jueves.

No la pasa bien. Ex presidente de la República, Pedro Castillo afrontaría esta vez una nueva acusación en su contra por parte del Congreso de la República. En esta ocasión, el ex jefe de estado, quien fue destituido de su cargo y preso por intentar dar un golpe de estado, sería acusado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.

Sobre la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se ha trabajado un informe final a manos del congresista Diego Bazán. Dicho pedido será puesto en mesa y votado este jueves durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa línea, el documento pone en conocimiento que el exministro de transportes, Juan Silva se encuentre dentro de la propuesta de acusación como parte de un antejuicio por organización criminal y colusión, así como Geiner Alvarado, extitular de Vivienda y de Transportes, por organización criminal.

DENUNCIAS

Castillo, investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).

La prisión donde pasará los próximos 18 meses cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

El expresidente intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional. La Policía lo detuvo horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

MAFIA DENTRO DE LA PNP

El caso de los ascensos ilegales en generales de Policía Nacional del Perú, que investiga el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, empezó desde la denuncia que realizó Javier Bueno Victoriano, exsubcomandante general de la PNP. El alto mando dijo que —en calidad de integrante y vocal de la junta selectora del proceso 2021— constató irregularidades que beneficiaban a coroneles en la obtención de un grado mayor.

Este fue el indicio que tomó la Fiscalía para indagar las irregularidades en la PNP. Posteriormente, la colaboración de Bruno Pacheco a la justicia corroboró los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias que lideraba el expresidente Pedro Castillo, en coordinación con el excomandante general PNP Javier Gallardo Mendoza.

Entre los coordinadores también destacaban —según la Fiscalía— Bruno Pacheco, el congresista de Perú Libre Américo Gonza, el brigadier PNP Jorge Tarrillo, escolta y amigo de Castillo, y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Fiscalía revela cómo actuó y estuvo conformada mafia en ascensos en la Policía

Le seguían los ex mayores PNP Óscar Monge Macarlupu y Luis Tuesta Ramón como los captadores de los coroneles.

FUNCIONES

Bruno Pacheco (coordinador). El ex secretario presidencial se habría beneficiado con cantidades de dinero por los ilegales ascensos de los generales.

Américo Gonza (coordinador). El congresista de Perú Libre estaba en un segundo nivel de mando, debajo del expresidente Castillo. Él realizaba coordinaciones directas con el ex comandante general de la Policía Javier Gallardo Mendoza.

Javier Gallardo Mendoza (coordinador). Captó a oficiales de la promoción 2022 para ascenderlos en el grado de general y recibió un total de 40.000 dólares de los altos mandos como Max García Esquivel, Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe, Manuel Rivera López, Eginardo Pérez Chávez, Fredy del Carpio León, Enrique Goicochea Chunga y Edward Espinoza López. Su rol también consistía en el copamiento de la Policía Nacional del Perú para no capturar a Bruno Pacheco, Gian Marco Castillo y Fray Vásquez.

Jorge Tarrillo Gálvez (coordinador). Por su vínculo de amistad de Pedro Castillo y convertido en la “sombra” del expresidente, habría tenido una participación directa en el ascenso ilegal de los generales de la PNP. Según la Fiscalía, cobró la suma de 20.000 dólares y 50.000 dólares por el beneficio en coordinación con Javier Gallardo.

Óscar Monge Macarlupu (captador). De acuerdo a la Fiscalía, el ex mayor PNP y empresario recibió la suma de 40.000 dólares de coroneles para su grado de ascenso. Los beneficiados son: Max García Esquivel, Pedro Villanueva y Luis Legua Egocheaga. Asimismo, se beneficiaba como proveedor en las unidades ejecutoras de La Libertad, Cusco, Tumbes, Tacna y Lima.

Luis Tuesta Ramón (captador). El investigado, quien también era mayor de la PNP, se desempeñaba como proveedor del Estado junto al exoficial Óscar Monge. Ambos se coludieron en los ascensos de los generales PNP Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole y Max García Esquivel, por su relación con Javier Gallardo como comandante general.