▷ #FOTOS Venezuela presente en Dakar 2023 con el piloto larense Nicolás Cardona #29Dic

El multicampeón Nacional de Motocross, Nicolás Cardona ya se encuentra en las arenas de Arabia Saudita en Asia para competir por sexta vez en su destacada carrera como piloto en el Rally Dakar a desarrollarse desde el próximo 31 de diciembre al 15 de enero 2023, competencia que es considerada como la más exigente del mundo de las motos.

El piloto larense estuvo seis años ausente de este evento, luego de haber competido exitosamente desde el 2011 al 2017, siendo esta la primera ocasión que lo hará fuera del territorio Suramericano, ya que las versiones anteriores se celebraron entre Chile, Argentina y Bolivia.

Cardona, quien posee notables logros internacionales que incluyen una victoria en la categoría Maratón en el Dakar 2014, doce participaciones en los Seis Días de Enduro en los que ha conquistado una medalla de oro y diez de plata, asume la edición 2023 del Rally Dakar con una visión diferente a las anteriores, entre otras razones por el hecho de haber sido aceptado hace poco menos de dos meses, en lo que fue una tardía confirmación de su inscripción, lo que lo obligó a multiplicarse en distintas labores para asegurar su participación.

Antes de partir hacia Arabia Saudita, una vez más como el único venezolano presente en la dura competencia, el piloto larense comentó que: “Fue apenas a fines de octubre que los organizadores del Dakar confirmaron mi inscripción. Sinceramente no pensaba que iban a tomarme en cuenta en esta edición, sin embargo a pesar de haber reducido el número de competidores en motos, los organizadores consideraron mis cinco anteriores presentaciones en las que siempre pude completar el recorrido e incluso en una ocasión ganar en mi categoría. Debo reconocer que la preparación que he tenido ha sido mucho menor a la que he cumplido en las otras ocasiones del Dakar que hice en Suramérica, por lo que enfrentaré esta carrera de una manera distinta, porque debo adaptarme a una moto nueva como la Husqvarna 450cc, pero sobre todo a las nuevas formas de navegación, elemento crucial en el rally. Tengo buenos resultados en las carreras que hice hace unos años en el norte de África como el Rally de los Faraones y el de Marruecos donde alcancé el podio. Será también mi primera participación en un Dakar en Arabia Saudita, así que será casi como un debut después de seis años sin competir en rally. Quiero finalizar agradeciendo a todas las empresas, marcas y personas que hacen posible mi regreso al Dakar, que en esta oportunidad los promotores franceses diseñaron un recorrido de más de 8.500 kilómetros repartidos en 15 jornadas, de las que 4.700 serán de pruebas especiales.

Será entonces a partir del 1 de enero de 2023 cuando arranque la acción del Dakar, que culminará su desafiante recorrido el 15 de enero con la última etapa, en donde una vez esperamos que Nicolás Cardona deje en alto el tricolor nacional.

La presencia de Cardona en Dakar 2023 ha sido posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela con el copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DCMX Graphics y FMV.