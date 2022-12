Los álbumes navideños más vendidos de todos los tiempos

Son muchos los cantantes que han sacado al mercado discos con canciones dedicadas a la Navidad, llenos de mensajes de amor y esperanza

¿Cuántos clásicos se cantan en los hogares en Navidad? Algunos forman parte de los álbumes navideños más vendidos en la historia musical. Tienen canciones que se mantienen vigentes a pesar de los años.

Los discos temáticos que más ventas acumulan se han convertido en la banda sonora de la época navideña alrededor del mundo. Por ejemplo, el tema “White Christmas” de Bing Crosby, figura en el libro de los Récords Guinness como el single más vendido de la historia.

Según los datos oficiales de la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA, por sus siglas en inglés), los diez discos navideños más vendidos son los siguientes:

Elvis Presley, Elvis Christmas Album (1957)

Este disco publicado en octubre de 1957 fue número uno cuatro semanas consecutivas no solo en Estados Unidos sino también en varios países del mundo.

Canciones con una mezcla de rock ligero, góspel y country se convirtieron en el disco navideño más vendido de la historia.

Se calcula alrededor de 10 millones de unidades vendidas.

Kenny G, Miracles: The holiday álbum (1994)

En muchos discos de Navidad aparecen los temas “Noche de Paz” y “Blanca Navidad”, pero solo en un disco las interpreta Kenny G, el saxofonista estadounidense y ganador del Grammy que consiguió la fama en los años 80 y 90.

Miracles: The holiday álbum es el segundo disco más vendido, con 7,3 millones de unidades.

Nat King Cole, The Christmas Song (1960)

Nat King Cole cantó villancicos clásicos que se convirtieron en el tercer álbum más vendido de temática navideña.

Tuvo arreglos de orquesta y coros dirigidos por el maestro Ralph Carmichael.

Se vendieron 6 millones de unidades.

Josh Groban, Noel (2007)

Josh Groban es un músico que saltó del anonimato al sacar Noel y conseguir 5,9 millones de discos vendidos.

Con este disco de baladas navideñas, Groban ocupa el cuarto lugar.

Céline Dion, These are special times (1998)

These are special times, de Celine Dion, es el quinto disco navideño más vendido de la historia.

Con 5,5 millones de unidades vendidas, las canciones de este disco han conseguido un lugar especial en los hogares del mundo, en especial “Holy Night”, “Don’t Save It All for Christmas Day” y “Blue Christmas”.

Mariah Carey, Merry Christmas (1994)

Merry Christmas le dio a Mariah Carey su apodo de la reina de la Navidad. Un disco de clásicos navideños y composiciones como “All I want for Christmas is you”, una canción convertida en himno navideño.

El álbum cuenta con 5,4 millones de unidades vendidas.

Barbra Streisand, A Christmas Album (1967)

En solo 10 años, entre 1962 y 1972, Barbra Streisand grabó 13 álbumes de estudio, sin contar bandas sonoras ni recopilatorios. A Christmas Album fue uno de ellos.

Los arreglos son delicados al momento de versionar los temas “Have yourself a merry little Christmas” y “My favorite things”.

Logró vender 5,3 millones de unidades.

Johnny Mathis, Merry christmas (1958)

El disco navideño de Johnny Mathis vendió 5,2 millones, por lo que se ubica en el puesto número 8 de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Algunas de las canciones más conocidas de este disco son “Winter Wonderland”, “Silent night, holy night” y “The first Noel”.

Bing Crosby, White Christmas (1945)

Este es el disco más antiguo de la lista. Se grabó en 1945, cuando Bing Crosby tenía 42 años de edad. La interpretación del clásico “Jingle bells” en un ritmo parecido al rockabilly y el tema “Santa Claus is coming to town” lo catapultaron a ser de los favoritos discos navideños.

Vendió 4,5 millones de unidades.

Susan Boyle, The Gift (2010)

El décimo disco navideño más vendido de la historia fue el de Susan Boyle, la artista que salió del programa Britain’s got talent.

The Gift fue concebido como un homenaje nostálgico a los sesenta, incluye versiones de Lou Reed y Leonard Cohen, además de varias canciones navideñas.

3,2 millones de unidades fueron vendidas en el mundo.

