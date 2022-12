Neoespartanos hacen lo posible para celebrar la noche de fin de año

Algunas familias insulares se fueron organizando mucho antes del mes de diciembre para adquirir los productos necesarios para la cena, los rituales y los estrenos, y no perder la tradición.

La celebración de la noche de fin de año se vive de distintas formas, según el lugar y las tradiciones que conserve cada familia. Lo más común es que todos se reúnan para compartir y practicar rituales, con la ilusión de cerrar un ciclo y empezar otro con buen pie.

A pesar de lo costoso, que hoy puede resultar mantener las tradiciones de fin de año en el país, lo neoespartanos hacen lo posible por no romper las costumbres sembradas en la familia, entre ellas, comer uvas con las campanadas, usar ropa de color amarillo, salir corriendo con las maletas, guardar dinero en los bolsillos, lentejas y arroz para la abundancia, meterse debajo de la mesa para encontrar el amor, sin dejar a un lado la acostumbrada cena.

María Elena Fermín, margariteña, manifestó que para seguir con las tradiciones de fin de año en su hogar, se organizó desde muy temprano para ir reuniendo todo lo necesario.

“Desde el mes de noviembre estuve reuniendo los ingredientes para preparar la cena y que el mes de diciembre no me agarrara tan apretada. También fui saliendo de los estrenos, incluyendo la ropa amarilla que todos los años la usamos para recibir el año”, dijo.

Fermín además de estrenar ropa íntima amarilla, junto a sus familiares y amigos cercanos, come las doce uvas y sale corriendo con la maleta.

Lorena Campos, margariteña, cuenta que en su casa todos trabajan y cada uno ha colaborado para celebrar estas navidades.



“Afortunadamente todos trabajamos y aunque sabemos que la economía no está fácil, hemos hecho un sacrificio para no dejar de celebrar la navidad y la noche de fin de año que ya se acerca. No queremos dejar perder la tradición”, refirió.

En el hogar de Campos acostumbran servir la cena a las 11:00 de la noche y esperar juntos en la mesa para brindar a las 12:00 de la media noche por la llegada del año nuevo.

“El ritual que nunca dejamos de hacer es el de lanzar lentejas o arroz para que entre y perdure la prosperidad en el hogar, y lo vamos enseñando de generación en generación”, agregó.

Mientras que, José Lugo, margariteño, mencionó que aunque hay cosas que ha tenido que sustituir, nunca deja de celebrar la noche de fin de año.

“Desde unos años para acá en la casa sustituimos el pernil por el pollo al horno y el ponche crema por un vino sangría, no es igual, pero hay que ajustarse hasta donde el bolsillo lo permita; sin embargo eso no nos cambia la ilusión de estar juntos en familia y celebrar la noche de fin de año”, comentó.

En el hogar de Lugo todos practican como ritual, guardar dinero en los bolsillos y escribir en una carta los deseos para el venidero año.

En cuanto a los precios de los productos en los supermercados, los margariteños sostienen que la subida arbitraria del dólar, dispara casi que a diario el precio de los víveres, carnes y frutas que se necesitan para preparar la cena de fin de año.

El kilo de uvas se consigue entre los 8.50$ y 9.00 $, la carne para hallacas a partir de los 5.8 $ el kilo, el pollo en 4.59 $ el kilo, la papa en 1.95 $, la zanahoria en 2.16$, aceitunas 5.50 $, pasitas 5.18$, alcaparras 5.20$, hojas de hallacas 3.99 $, mayonesa 4.41 $.