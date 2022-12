Perú | Ventanilla: Explosión de pirotécnicos deja 2 muertos y 10 heridos

En la madrugada del miércoles en almacén clandestino de ventanilla, hay 40 casas derruidas

Un almacén clandestino de pirotécnicos, regentado por comerciantes informales, explosionó en la madrugada del miércoles en Pachecútec, Ventanilla, causando dos muertos, 10 heridos y más de 40 casas derruidas por efecto de la potente onda explosiva.

El trágico suceso se produjo a las 4:40 de la madrugada en el inmueble ubicado en el cruce de la avenida 225 con la calle Huaynacápac. La potente explosión destruyó ventanas de más de 40 viviendas cercanas y despertó a todos los vecinos.

Cuatro unidades de los bomberos fueron movilizadas para apagar incendio que se generó.

Como producto de la deflagración, dos personas perdieron la vida y hay más de 10 heridos, de los cuáles dos se encuentran en la UCI del Hospital Carrión del Callao, con quemaduras graves, luchando por su vida.

Viviendas afectadas

La explosión destruyó por completo una vivienda y afectó a más de 40 casas, también a un colegio que estaba a pocos metros..

Maggley Valdez Becerra, propietaria del inmueble destruido, indicó que ella, sus tres hijos y su esposo estaban durmiendo cuando los despertó el estruendo.

“No sabíamos que guardaban pirotécnicos, recién hace tres días nos enteramos y queríamos mudarnos, lo he perdido todo. Tenía una máquina de coser y un pequeño taller donde trabajaba. Quisiera que el alcalde me ayude porque no tengo dónde vivir y tengo tres hijos”, dijo.

Además, brindó un número de Yape (919616870) para que las personas puedan ayudarla a volver a empezar.

Decomisan 55 tns. de explosivos

De otro lado Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) decomisó más de 55 toneladas de productos pirotécnicos prohibidos a nivel nacional.

El gerente de explosivos y pirotécnicos de Sucamec, Pedro Hernández, precisó que en Lima decomisaron, solo en las fechas festivas navideñas, 25 toneladas de productos pirotécnicos ilegales, mientras que en provincias 30 toneladas durante los 70 operativos que realizaron.