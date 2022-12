▷ «Un referente ayer, hoy y siempre», jugadores despiden a Pelé, leyenda de Brasil y del fútbol mundial #29Dic

El máximo ídolo de Brasil, la leyenda de la canarinha, el único jugador en haber ganado tres mundiales de fútbol falleció este jueves 29 de diciembre: Edson Arantes do Nascimento​, llamados por todos como Pelé.

El ex futbolista murió después de una larga batalla contra un cáncer de colon y muchos son los jugadores – retirados y en actividad-, que han escrito un mensaje en las redes sociales para despedir a uno de los más grandes del balompié.

publicidad

Cristiano Ronaldo, estrella de la selección de Portugal utilizó su cuenta de Instagram para despedir al Rey: «Mi más sentido pe´same a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero «adiós» al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol… Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé».

Una de las figuras de la actualidad, el francés Kylian Mbappé colocó en su Twitter: «El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY». Su compañero de equipo, Neymar Jr, quien tenía a Pelé como un referente lanzó unas palabras emotivas para el mito. «Antes de Pelé, 10 era solo número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatua gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡Pelé es Para Siempre».

Por su parte, Lionel Messi, astro argentino subió un post con tres fotos, donde sale acompañada de Pelé y en el texto: «Descansa en paz».

Otro de los que dejó su mensaje fue Iker Casillas, ex guardameta español, quien destacó que es un «Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé».