me atacó con un arma

Caracas.- La tarde de este jueves 29 de diciembre se hizo viral un video en el que un general del Ejército amenazó a un vecino con un arma de fuego y una penilla. El incidente generó muchas reacciones, incluyendo la del fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek Willam Saab, que asignó el caso para que lo investigaran.

De acuerdo con un audio al que tuvo acceso El Pitazo, el hombre que recibió la amenaza solo estaba paseando el perro cuando fue agredido por el general Raúl Lugo. «Yo estaba paseando a mi perro y cuando vengo de regreso él frena su vehículo y me apunta con su arma, luego se baja a atacarme con una peinilla», relató el agredido.

MP investigará a supuesto general por amenazar a vecino que paseaba a perro

Asimismo, informó que el militar estaba bajo los efectos de alguna sustancia. «La peinilla se le cayó de las manos, porque estaba borracho o drogado, algo así», agregó, al tiempo que reveló que también lo apuntó con la pistola en la cabeza. Durante el forcejeó, el arma se disparó y el militar resultó herido en la pierna.

Para esto es que son buenos los militares en Venezual. Gral de Brig. del Ejército Raul Lugo amenaza de muerte al Sr. Valmore Alcala y a su hija de 5 años, vecino del Edif Arismendi en Caracas. pic.twitter.com/cETJaaXNkc — Jose Antonio Colina (@JoseColinaP) December 29, 2022

El general: solo intenté defenderme

En otro audio, el general explica que solo utilizó el arma para defenderse del ataque del perro. «El perro pitbull intentó atacarme, yo intenté defenderme, saqué el arma, el tipo se me abalanzó, se me fue un tiro y me herí en la pierna», dijo el hombre.

