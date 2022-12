México | Pelé, “el gran futbolista y humilde maestro”: AMLO lamenta la muerte de O Rei con cita de Ronaldinho

TEXTO Carlos Montesinos @calesmont

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la muerte de Pelé, calificándolo como un maestro para otros reconocidos futbolistas brasileños como Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho. De quien también recordó una anécdota sobre su crecimiento en los barrios pobres del país sudamericano.

Mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, el primer mandatario lamentó el fallecimiento de “O Rei” publicando: “que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho”. Publicando una fotografía del exjugador del Barcelona practicando descalzo.

Así cita a Ronaldinho: “mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”.

Pelé, también originario de una familia de escasos recursos y a la postre el máximo ganador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA al ser el único jugador en lograr tres campeonatos, falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años de edad tras semanas de encontrarse en terapia intensiva debido al cáncer de colon que se le diagnosticó en 2021.

AMLO TAMBIÉN DESPIDIÓ A MARADONA

No es la primera vez que López Obrador manifiesta sus condolencia tras el fallecimiento de un futbolista internacional. En noviembre de 2020 también despidió a Diego Armando Maradona, siendo que, como Pelé, el astro argentino levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Siendo los protagonistas de los dos Mundiales realizados en México hasta ahora.

“En México, Maradona vivió su momento estelar como futbolista. Personalmente, por él encontré la gracia en ese deporte, pero mi admiración mayor siempre fue su congruencia. Nunca renunció a sus ideales aunque pagara el costo de ser políticamente incorrecto”, escribió López Obrador tras confirmarse el fallecimiento del jugador argentino..

Recientemente, previo a la final del Mundial 2022 en Qatar, López Obrador volvió a recordarlo al decir que la eventual victoria de la selección argentina sería un homenaje para él y un reconocimiento para Lionel Messi. A quien calificó como “una maquinita” de hacer fútbol, pero consideró que no estaba tenía la gracia y el nivel de “El Diego”: