Reencuentro de venezolanos en Argentina esta navidad

Los pasillos del aeropuerto Internacional de Ezeiza se llenaron de abrazos esta Navidad, y entre quienes esperaban que esa puerta se abriera, estaban muchos venezolanos, ansiosos por el tan deseado reencuentro con sus familiares.

Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones en la actualidad viven más de 173.000 venezolanos en Argentina, y de esta cifra, son muchos los que han pasado años sin poder ver a sus familiares por diferentes motivos.

Para nadie es secreto que emigrar es un camino muy parecido a una montaña rusa, con altas y bajas, y con un panorama incierto que no conoce de plazos. A esto, se sumó la pandemia, cuya cuarentena en Argentina duró más de un año y que se sumó a los impedimentos para que los venezolanos se reencontraran con su gente.

Navidades con aroma a reencuentros

Particularmente, estas navidades tienen un aroma especial a reencuentro. Después de cuatro, cinco y hasta seis años, fueron muchas las familias que hoy tuvieron la dicha de hacer juntos las hallacas, brindar en Nochebuena y abrazarse sin distancias.

Por estos días, las conversaciones que se hicieron comunes entre los venezolanos en Argentina, incluían las preguntas: ¿Cuándo viajas a Venezuela?, ¿Cuándo llega tu familia?, ¿Hasta qué fecha se quedan?, ¿Te vas definitivo?

Los que recibieron a su gente en Buenos Aires esta Navidad

Daniel Rojas, recibió a su mamá en Buenos Aires después de seis años sin verla. Los costos de los boletos y las restricciones por la pandemia, habían retrasado este reencuentro, y no solo la encontró a ella, también vino a conocer a su nieta.

“Ese abrazo no te lo puedo explicar, lo habíamos esperado mucho y no se había podido, pero este era el momento. Le compré solo pasaje de venida porque no sabemos si regrese a Venezuela, quiero que se quede acá conmigo”, contó la venezolana en conversación con Noticias Todos Ahora.

Del otro lado, estaba Marielbys, también esperando a su mamá en un vuelo que llegó a las cinco de la mañana un día de noviembre. Organizaron un viaje de dos meses, donde compartir y recuperar el tiempo perdido era el objetivo principal. “Ella pasará Navidad conmigo y se regresa porque tiene que trabajar, pero aprovechamos estos días al máximo para que no se hagan cortos”, dijo.

Hay quienes habían puesto en pausa sus Navidades, pero este año, las luces del arbolito volvieron a encenderse, las gaitas volvieron a sonar y en la mesa se llenó de hallacas, pan de jamón, ponche crema y mucho amor.

