Año Nuevo 2023: cómo programar tus felicitaciones por WhatsApp en Android e iOS

Hasta hace no mucho tiempo, desearles un feliz Año Nuevo a nuestros seres queridos justo en el momento en el que las campanadas del reloj marcaban las 12 era una labor titánica, ya que las líneas telefónicas solían saturarse; y luego llegaron los mensajes de texto convencionales que parecía nos ayudarían en dicha labor; sin embargo, también colapsaban y no salían en el momento indicado.

Pero este problema que millones enfrentaban en la celebración de Año Nuevo llegó a su fin gracias a las distintas apps de mensajería instantánea, en particular con la llegada de WhatsApp, herramienta que nos facilita la vida y con la que podemos enviar nuestras felicitaciones y mejores deseos a todos nuestros contactos.

Aquí el único problema de los mensajes de Año Nuevo vía WhatsApp es que podrías llegar olvidarte e enviarlo a alguno de tus contactos que son importantes en tu vida o a esa persona en particular que sí se toma muy personal si llegaras a omitirlo.

Para evitar este inconveniente, lo más sencillo es que programes el envío de tus mensajes, eligiendo de una manera sencilla a todos los contactos que lo recibirán, en qué hora y sobre todo, te evitas ir de chat en chat escribiendo un par de líneas.

Aunque la app por sí sola no cuenta con esta función, sí existen otras plataformas que te ayudarán a programar mensajes en WhatsApp para Año Nuevo y que te compartimos a continuación.

Así puedes programar mensajes en WhatsApp para Año Nuevo

Lo primero que debes hacer y jamás omitir es revisar en tu tienda de aplicaciones si la herramienta cuenta con buenas calificaciones, ya que otorgarás permisos de acceso a tu sistema de mensajería instantánea, lo que implica que cuente con requerimientos de seguridad para no tener problemas en un futuro.

Algunas de las apps más seguras son:

* Wasavi. Es una buena opción para teléfonos con sistema Android. Te pedirá permisos de acceso a contactos y a superponerse a otras aplicaciones, porque necesita mostrar una barra de herramientas por encima de WhatsApp.

Ya cuando ingreses, notarás que aparecerá una opción que dice “Schedule Message”. Cuando la seleccionas, se abre una pantalla para escribir el texto y elegir el contacto al que se lo quieres enviar. Abajo también aparece la opción de editar la fecha y la hora en que quieres mandarlo.

También puedes elegir la opción “Ask me before sending message” para que recibas una notificación que te avisará si deseas o no enviar el mensaje o si quieres editarlo antes de hacerlo. En caso de no seleccionarla, el contenido se enviará en automático. Y para que recibas ese mensaje previo, erá necesario que deshabilites el bloqueo de pantalla de tu celular, ya que así no es así, no podrá generarse la notificación.

* Auto Wasap. Es otra herramienta para teléfonos Android que te permite programar contenidos en WhatsApp y también, el poder generar respuestas automáticas, tanto a mensajes como a llamadas, así como generar recordatorios por voz o asistencia en llamadas.

De igual manera, será necesario quitar el bloqueo de pantalla para poder enviar mensajes programados.

* Shortcuts. Esta opción es exclusiva para iPhone. Al ingresar, encontrarás una función llamada “Crear automatización persona”; ahí se crea el mensaje, se eligen los contactos a los que deseas enviarlos, así como la fecha y la hora.

De igual manera, al llegar a la hora elegida, genera una notificación para preguntarle al usuario si quiere o no enviarlo, por lo que deberás estar al pendiente de recibirla, ya que si no lo haces, el mensaje por WhatsApp no saldrá.

