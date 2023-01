▷ «Te pido que no dejes de creer en ti», Antonio Ledezma escribió una carta dirigida a los venezolanos #1Ene

El alcalde metropolitano en el exilio Antonio Ledezma compartió a través de sus medios oficiales una carta dirigida a los venezolanos, en la que los insta a mantener los objetivos de lucha, democracia y libertad en este año 2023.

“Te pido que no dejes de creer en ti, en que juntos podemos hacer por la Venezuela libre y soberana de nuestros desvelos, y que hoy más que nunca saques voz y fuerza para entonar, emocionados, el Gloria Al Bravo Pueblo”, reza uno de los párrafos del comunicado.

En esta carta, el político venezolano también habla en nombre de su esposa Mitzy Capriles de Ledezma, quienes unen sus intenciones de trabajo, unión y cambio, con el cual intentan motivar a la población venezolana pese a las adversidades a las que se enfrentan e su día a día.

A continuación, el texto de la carta:

Te escribo en las horas postreras del año que se va para pedirte que sigas adelante, con ese paso hacia el porvenir, siempre, movidos por la esperanza. Que la fuerza de los vientos de este nuevo año, junto a la fe, sean ese combustible que no dejará apagar los motores de nuestra determinación de persistir. Te pido que tengas presente, que nada se lograra en esta vida, si no somos perseverantes. Si flaqueamos nos vencen, y mas fácil y humillante será la derrota, si no estamos pertrechos de ese coraje que nos impulsa a desafiar todos los riesgos, sin que eso signifique que no experimentamos miedo, pero cuando el valor es mas grande, también serán mayores las posibilidades de domar esos temores.

Te pido que al cruzar esta media noche dejes atrás esos recuerdos ingratos de los momentos que protagonizaron los que se olvidaron de los compromisos asumidos con la Venezuela decente, a la que le dan vida esos millones de ciudadanos que no han dejado de escarmentar suplicios y que siguen allí, dando la cara, erguidos, sin rendirse a los pies de la tiranía.

Te pido que te abraces con la familia que te sigue dando calor en la cercanía y respires profundo para sobrellevar ese dolor de patria ausente que hace lagrimear a los hijos que están fuera del vientre de la tierra que los parió. Saca tu mirada por ese postigo y dale un beso eterno a la patria, un beso abrillantado con esa guirnalda de estrellas que cuelgan sobre tus ilusiones. Espera con euforia que salga el sol y guinda en el balcón de tu hogar un pedacito de su luz. Te pido que pintes la fachada de tu casa con la acuarela del vigor que soporte los embates de las mas furiosas tormentas.