Chile | ¡Tenemos los top 10! Encuesta de los mejores y peores personajes del 2022 en Antofagasta tiene a sus finalistas

Más de 20 mil votos lleva la encuesta realizada por El Diario de Antofagasta para determinar a los mejores y peores personajes del 2022, además de las instituciones y organizaciones más destacadas.

Hasta el día 30 se mantuvo la posibilidad de añadir opciones, dado que ninguna de las alternativas en la encuesta fueron añadidas por el diario, sino que por los propios lectores, quienes podían incorporar las alternativas y votar por ellas.

“Esta votación busca destacar los aportes positivos a nuestra ciudad de las diferentes personas, instituciones y personajes, como también incorpora un toque más lúdico que es el equivalente al premio limón“, explicó Cristian Reyes Herrera, Director de DiarioAntofagasta.cl.

Tras varios días de votación finalmente están los 10 finalistas en cada una de las tres categorías: Mejor personaje del año, Institución más destacada del año y peor personaje del año.

Las opciones que no quedaron en este top ten serán eliminadas de la votación y quedarán en carrera solamente los 10 primeros, quienes mantendrán sus votos obtenidos hasta hoy.

¿Quienes están entre los 10 primeros?

Los mejores personajes del año:

Luz Echanez, animalista y rescatista

Fernanda Bustos (BabyCifu), Artista e influencer

Sebastian Videla, Diputado por Antofagasta

Los lobos marinos del muelle histórico

Carolina Salinas, Periodista

Hernan Rivera Letelier, Escritor y Premio Nacional

El Perro Vaquita

Gonzalo Castro Tiska, General Jefe de Zona de Carabineros

Cristina Dorador, Científica y ex constituyente

Ricky “Playa”, Aseador del Balneario Municipal

Institución u organización más destacada

Carabineros de Chile

Cuerpo de Bomberos de Antofagasta

Fundación teapaño

Luz Echanez, Animalista y rescatista independiente

Ellos también son UCN

Prodas

El Diario de Antofagasta

Asonipac

Orquesta sinfónica de Antofagasta

Corporación Cultural de Antofagasta

Peores personajes del 2022

Jonathan Velásquez, Alcalde de Antofagasta

Karen Rojo, ex alcaldesa

Paulina Nuñez, Senadora por Antofagasta

Fernanda Bustos (BabyCifu), influencer

Benjamín Seura, influencer

Luz Echanez animalista independiente

Jorge Sánchez, Dueño CDA

Antofaposting, página de memes y fake news

Karen Behrens, Delegada Presidencial

Sebastián Quinzan, Comunicador

Vote aquí:

¿A quién elegirías como EL MEJOR personaje del año 2022 en Antofagasta?

Luz Echanez, animalista y rescatista 28%, 2351 voto

Fernanda Bustos (BabyCifu), Artista e influencer 22%, 1799 votos

Sebastian Videla, Diputado por Antofagasta 17%, 1417 votos

Los lobos marinos del muelle histórico 6%, 492 votos

Hernan Rivera Letelier, Escritor y Premio Nacional 6%, 473 votos

El Perro Vaquita 5%, 426 votos

Carolina Salinas, Periodista 5%, 383 votos

Cristina Dorador, Científica y ex constituyente 4%, 368 votos

Ricky «Playa», Aseador del Balneario Municipal 4%, 326 votos

Gonzalo Castro Tiska, General Jefe de Zona de Carabineros 4%, 313 votos
Votos totales: 8348

¿A quién elegirías como la ORGANIZACIÓN o INSTITUCIÓN más destacada de este año 2022 en Antofagasta?

Carabineros de Chile 30%, 1408 votos

Cuerpo de Bomberos de Antofagasta 26%, 1257 votos

Luz Echanez, Animalista y rescatista independiente 11%, 505 votos

Fundación teapaño 10%, 479 votos

Ellos también son UCN 6%, 276 votos

Prodas 5%, 241 voto

El Diario de Antofagasta 4%, 183 votos

Orquesta sinfónica de Antofagasta 3%, 150 votos

Corporación Cultural de Antofagasta 3%, 132 votos

Asonipac 2%, 117 votos
Votos totales: 4748

¿A quién elegirías como EL PEOR personaje del año 2022 en Antofagasta?

Jonathan Velásquez, Alcalde de Antofagasta 46%, 2773 votos

Karen Rojo, ex alcaldesa 13%, 776 votos

Paulina Nuñez, Senadora por Antofagasta 10%, 627 votos

Luz Echanez animalista independiente 8%, 508 votos

Fernanda Bustos (BabyCifu), influencer 7%, 429 votos

Jorge Sánchez, Dueño CDA 3%, 210 votos

Benjamín Seura, influencer 3%, 207 votos

Antofaposting, página de memes y fake news 3%, 166 votos

Karen Behrens, Delegada Presidencial 3%, 157 votos

Sebastián Quinzan, Comunicador 2%, 148 votos
Votos totales: 6001