Consumo privado subió 13,93% y las exportaciones escalaron 32,57% en 9 meses

La oferta agregada registró un incremento puntual de 16,68% para el período Enero-Septiembre de 2022, con crecimientos de 18,99% en el primero; 20,91% en el segundo y 11,16% en el tercer trimestre de 2022.

El incremento del PIB durante el período Enero-Septiembre (17,73%) estuvo acompañado de un aumento en las importaciones (11,43%). Visto por trimestres, las importaciones de bienes y servicios crecieron en 27,19%; 9,24% y 1,15%, respectivamente.

Con relación al aumento puntual de 16,68% de la demanda global en lapso Enero-Septiembre, éste responde al incremento de la demanda agregada interna (12,76%), con parciales de 5,56%; 25,62% y 8,73% en el primer, segundo y tercer trimestre del año, respectivamente.

Este resultado se explica por una recuperación de 13,93% en el gasto de consumo final privado entre Enero-Septiembre (17,59% en IT; 16,54% en IIT y 8,59% en IIIT), de 9,48% en el consumo final público (10,83 en IT; 10,07 en IIT y 7,90% en IIIT) y de 32,57% en las exportaciones (94,14% en IT; 6,01% en IIT y 20,83% en IIIT).

Adicionalmente, la formación bruta de capital registró un incremento de 20,99% (11,17% en IT; 42,93% en IIT y 17,02% en IIIT), con respecto al mismo período del año anterior.