Estrenos de enero en Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime

Durante el mes de enero, las plataformas más populares de streaming llegan con ofertas variadas y muchos estrenos.

En el catálogo de series de Netflix figuran 25 estrenos, entre los que destacan la segunda temporada de Ginny y Georgia y de Vikingos: Valhalla, así como la serie animada del maestro del terror japonés, Junji Ito.

Por su parte, Disney Plus estrenará la segunda temporada de Star Wars: Bad Batch y nuevos documentales entre los que destaca Avatar: The Deep Dive que muestra el proceso de producción de la secuela de una de las películas más taquilleras de la historia del cine.

HBO Max tendrá entre sus estrenos destacados la serie animada Velma y The Last of Us.

Además, Amazon Prime empieza este nuevo año con 13 estrenos como la sexta temporada de This Is Us y entre sus nuevas películas estarán la precuela de La Huérfana: Orphan: First Kill y la comedia romántica de acción protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel, Bodas de plomo.

A continuación, los estrenos de las principales plataformas de streaming para el mes de enero:

Netflix

Series

–Ginny y Georgia, temporada 2 (5 de enero)

–La dama de los muertos (5 de enero)

–Cowboy de Copenhague (5 de enero)

–El tranvía (9 de enero)

–Vinland Saga, nuevos episodios (9 de enero)

–Sexify, temporada 2 (11 de enero)

–Vikingos: Valhalla, temporada 2 (12 de enero)

–Kung Fu Panda: el guerrero dragón, temporada 2 (12 de enero)

–Makanai, la cocinera de las maiko (12 de enero)

–Sky Rojo, temporada 3 (13 de enero)

–That 90’s Show (19 de enero)

–Las combatientes, miniserie (19 de enero)

–Junji Ito Maniac: relatos japoneses de lo macabro (19 de enero)

–Fauda, temporada 4 (20 de enero)

-Sahmaran (20 de enero)

–Escuadrón pastelero, temporada 2 (20 de enero)

–Despertar (20 de enero)

–Alquimia de almas, temporada 2 (21 de enero)

–Contra las cuerdas (25 de enero)

–Record of Ragnarok, temporada 2 (26 de enero)

–Daniel Spellbound, el cazador de magia, temporada 2 (26 de enero)

–Agencia Lockwood (27 de enero)

Películas

–Perro perdido (13 de enero)

–Jung_E (20 de enero)

–Inheritance (24 de enero)

–La familia tiene un precio (25 de enero)

Documentales

–Break Point, parte 1 (13 de enero)

Disney Plus

Series

–Star Wars: The Bad Batch, temporada 1 (4 de enero)

–La casa búho, temporada 2 (11 de enero)

–Miraculous: Las aventuras de Ladybug Temporada 5 (18 de enero)

-Doctora Juguetes: The Doc is 10 (20 de enero)

–Mila en el multiverso (25 de enero)

–Me & Mickey (25 de enero)

Películas

–Summer Magic Quest (6 de enero)

–El rey Shakir: Reciclaje (20 de enero)

Documentales

–Buscando las olas (13 de enero)

–Avatar: The Deep Dive (18 de enero)

–Tiburones gigantes (20 de enero)

HBO Max

Películas

–Aquellos que desean mi muerte (3 de enero)

–En un barrio de Nueva York (13 de enero)

–Godzilla vs. Kong (21 de enero)

Series

–Velma (12 de enero)

–The Last of Us (16 de enero)

–YOLO: Crystal Fantasies, temporada 2 (25 de enero)

Documentales

–Lizzo Live in Concert (1 de enero)

–The Howard Stern Interview: Bruce Springsteen (1 de enero)

–Wahl Street, temporada 2 (5 de enero)

–Arny. Historia de una infamia (20 de enero)

Amazon Prime

Películas

–Orphan First Kill (4 de enero)

–Sucide Squad (6 de enero)

–White Elephant (11 de enero)

–Ocean’s 8 (13 de enero)

–Godzilla vs Kong (20 de enero)

–Last Seen Alive (20 de enero)

–The Cursed (20 de enero)

–Meet Cute (20 de enero)

–Hard Hit (20 de enero)

–Boda de plomo (27 de enero)

Series

–This is Us temporada 6 (7 de enero)

–Hunters temporada 2 (13 de enero)

–De brutas nada temporada 3 (19 de enero)

